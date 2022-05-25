那人問他有沒有系統地學過畫畫，曹正星說沒有。他從自己的口袋裡拿出一張白色的名片，交給曹正星，說：「你很有天賦，好好培養會大有前途。」名片上是一個藝術學校的地址。曹正星知道家裡根本沒錢給自己上什麼藝術學校。那張名片他也很快就扔進了垃圾桶裡。

可他一直記得名片上的地址，到了第二個周末，天氣不好，他沒法去公園，他想起了離公園不遠的那個藝術學校。

藝術學校不大，總共也就三個班，一個美術班、一個小提琴班，還有一個舞蹈班。他去的時候美術班正在上課，他從窗口望進教室，認出了在公園裡給他名片的那個男人，就是正在輔導學生靜物素描的老師。他不想讓人看到，趁老師注意到他之前，他飛快地溜了，一沒留神，撞到了一個女孩的身上。

女孩軟得像團棉花，被曹正星撞倒在地，差點就要哭了。曹正星趕忙道歉。女孩爬起來，拍拍身上的灰，又揉了揉摔疼的胳膊。「你是誰啊？哪個班的？」

曹正星說：「我，我是曹正星。我哪個班的也不是。」

女孩卻被他逗樂了，她噗哧一聲笑出來，露出俏皮的小虎牙。她說：「我叫戚綿，我是舞蹈班的。」

女孩的笑很甜。曹正星在那甜裡微微發愣。後來的周末裡，曹正星時不時地就來藝術學校看戚綿跳舞。他並沒有多少話對戚綿講，只是單純的喜歡和戚綿在一起的感覺。這女孩實在愛笑，好像她一樂，整個世界也就跟著沒有了煩惱一樣。

黃婉琳的生日越發臨近，他最終還是沒能畫出完美的畫作。」（二五）