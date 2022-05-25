基妮返校後，就停止了嚴格的鋼琴練習和演奏。她開始社交、開始參加高中的活動，給校刊投稿，參加舞會。

舞會的那一天是高中生活的著光點。司機開著白色的加長林肯，載著我們，一路接了各自的女友，最後開到趙宅門口停下。我們四人魚貫進了趙家的前門，萊恩像新郎官那樣走在最中間，我們三個是伴郎。

基妮盛裝在樓梯口，朱莉和瑪麗一左一右，像伴娘一樣陪著。基妮穿著一件粉紅色曳地長裙，大泡泡袖、大裙襬。這件衣服是這麼寬大，我們剛看到時，都以為是合唱隊演出時穿的那種長袍。基妮整個人淹沒在一片粉紅當中，只露出細細的手臂、脖子以及手腕上閃閃爍爍的手錶。

萊恩不介意這袍子，他覺得更性感。她跳舞時每一個步態，都讓他想像著裙子下那纖細的肢體，那楊柳蜂腰費勁地把裙子撐起來。這個想像讓他全身像著火一樣，必須克制著自己不繼續想下去。

基妮從來沒有參加過學校的這種活動，興奮和期待讓她容光煥發，哪裡會計較裙子。她的頭髮像聖代冰淇淋那樣高高地堆在頭上，頭髮裡別了很多水鑽髮卡。屋裡飄出橘子糖一樣的香味兒，不知道是空氣清香劑，還是基妮身上的香水。

前廳右手是客廳，裡面黑著燈，但我們明顯感到趙太坐在那裡，虎視眈眈地看著，以至於我們都有點怯場。在三個女孩面前站定，氣氛很隆重，萊恩的嘴唇都哆嗦了。好在這時他想到手裡端的花，雙手把裝在透明塑料盒子裡的花朝基妮捧過去。（七）