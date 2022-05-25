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「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

蘑菇人（四）

武陵驛

天黑得很慢。十來個美軍官兵互相摟抱，轉圈跳舞，我站上桌面，唱起了百老匯歌曲。我說原以為會陣亡在大陸反攻中，我很可能講了許多不該說的事，不該煽情的話，還說了很快是你的二十一歲生日。哦，說漏了，對那麼多人說漏嘴了，可我很興奮。畢竟做為你六個月時長的新婚老公，這點權利我還有的，我對著柳州的晚風，大聲呼喊羅蒂生日快樂！聽戰友們都在祝你生日快樂。後來，我沒管住舌頭，提前告訴大家一個好消息：部隊不久要開拔，收復廣東。

戰爭快要結束了！

勝利！勝利！大家搞來一罈琥珀色的紹興酒，最後，半鍋蘑菇雞湯被端了上來。每個人的臉上布滿了晚霞的色彩，戰爭進入反攻階段，令人興奮異常，我們嘴角滴著油膩的湯汁，憧憬著戰後的和平生活。唉，那個老吳，也鬼鬼祟祟喝了湯。每個人都喝下了一生中最多最鮮的蘑菇湯，見到天堂似的，一個個眼神恍惚，渾身零件散了架。

我完全沒料到，吳老頭講的蘑菇人故事居然是真的。那是7月26日晚上發生的事。

寫到這裡，我睏了，早點睡，做個好夢。

愛你，永遠。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）

1945年8月4日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

我對韓說：老頭的故事很有趣，哈哈，他居然說我們吃的是僵屍蘑菇。

韓收起笑容，左眼眨了眨，一點兒也不俏皮。我疑惑地盯著他，他問我還記得那個眉毛長痣的日本鬼子嗎，我說記得。我給他畫過像。

韓說，那日本人也講過合縣煤礦蘑菇人的事。他親眼見過蘑菇人。

我說，假如啞妹是蘑菇人的話……（四）

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