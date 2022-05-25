顏寧儀／圖

第一次見到劉光耀是在高一四班的教室裡，一進門，滿屋子的生面孔裡，他算是出挑的。當時的他正靠在一張課桌上，跟另一個男生聊天，兩個人的個子都很高，但一扭過臉來，他無疑更英俊一點。

那是正式開學的前一天，座位還沒有安排，所有人先到學校熟悉一下環境、見一下班主任。班幹部都是老師提前按照中考成績安排好的，老師先念出班幹部的職位，然後再點名。被點到名字的人，就是職位對應的班幹部。趙光耀是老師欽點的班長。

高中時代，長得好看，成績也不錯的男生總是會引來女生注意的。高一四班總共有五十四名學生，數量占一半的男生裡，好看的男生沒有幾個。身處高位的劉光耀很快就被不少女生明戀或暗戀。我想，對於趙光耀來說，也許從小學時代開始，他就頗受女孩子們的歡迎，於是對高中時代撲面而來的傾慕者，他應對得很是從容。

當時班裡有一個女生叫章晴，小學的時候和劉光耀在同一個班，兩個人應該是有過兩小無猜的情誼。但還不等它成長為什麼，他們就從小學畢業，分別去了不同的初中。現在兩個人卻在高一四班的教室裡重逢了。章晴此刻已經長成了一個亭亭玉立的少女，面容清秀、身材苗條，是時尚 雜誌裡少女模特兒的類型。劉光耀迅速對她展開了追求。而她幾乎沒有抗拒，很快就接受了。

我們的高中建在一個小坡上，坡下還有一個很大的水渠。所以放學路上，總得走過一座跨過水渠的橋。某個晚自習結束後，眾人一起過橋回家，劉光耀一把把章晴抱了起來。這突如其來的公主抱讓圍觀的同學們發出陣陣驚呼，有起鬨的，也有羨慕的。章晴也被嚇了一跳。她的臉紅了，一半是害羞、一半是惱怒。她似乎不喜歡劉光耀的高調。

十月下旬是劉光耀的生日，他請了班裡的一些同學，一起去溜冰場慶祝。劉光耀的父母都是工廠的工人，家境一般，所以他的生日會上沒有蛋糕、沒有飲料，就連去溜冰場玩的門票錢，都是受邀的人自己出的。但沒有人介意，那天大家玩得都挺開心的。

時間到了，我們準備散場換鞋的時候，我把自己準備好的禮物送給了他。那是一個玻璃花瓶，花瓶裡放了一些風乾了的、帶著香氣的乾花。那個禮物不便宜，也是我為了追求標新立異而特意準備的。他很高興，拿著花瓶說了很多感謝的話。現在想來，那個花瓶和乾花或許早就是一種隱喻，雖然美、雖然充滿了詩情畫意，但對於我們毫無實際的用處。

那天章晴也去了，但她並沒有送給劉光耀任何禮物。她來自單親家庭，爸爸早逝，媽媽的身體也不好，所以她家的經濟條件還不如劉光耀家。也許是因為這個，她和劉光耀的戀愛很快結束。劉光耀追求的是高中時代怦然心動，讓人甜掉牙的戀愛，而她的家庭情況卻注定了她沒法心無旁騖地輕鬆談戀愛。

高一下學期，學校裡的藝術節，我做為文藝委員，有了經常和班長劉光耀在一起商量班裡該出什麼節目的機會。因為這個，我們兩個人之間竟然傳出了緋聞 ，而且這個緋聞還很快傳到了我父母的耳朵裡。

我爸氣壞了，火上澆油的是，那年的期末考試，我考得爛透了。我自己心裡知道，這和劉光耀沒有半點關係，考得差，完全就是因為我偏科太嚴重。在理科方面，我從未開竅，數理化老師視我為眼中釘、肉中刺。但很扭曲的是，同一時刻，我的語文老師和英語老師卻愛我愛得不得了。作文經常是範文，每個月都有雜誌社的稿費單寄到學校。英語老師更是當著全班同學的面，說我不用浪費時間寫英文作業了，應該直接去讀原版小說 。

可是被數理化的成績拖了後腿的我，名次在班裡還是吊車尾。老爸開完家長會，看到了我的名次後，他暴怒了，從教室裡走出來，他的兩隻眼睛都是血紅的。我知道自己已經大難臨頭，可當著別的家長和同學的面，還是只能強裝鎮定。

我爸走到我跟前的時候，口氣篤定地對我說：「你等著，等我回去以後再收拾你。」他的聲音不大，可還是讓站在我旁邊的劉光耀聽見了。他應該也感到我的全身在發抖，所以他扶住了我的肩膀。

這一下，我爸更是確定了，我的學習成績之所以一塌糊塗，完全是因為我學壞了。我變得思想複雜，我迷戀上了一個好看的男孩。

我爸去找班主任談話，我僵在原地動彈不得。劉光耀說，要不然咱們去校園裡散散步，反正找班主任談話的家長太多，光是排隊就得排一會。我意識到了這也許是我受死之前最後的一點時間了，無論做什麼都比乾等著強。於是我跟著他，我們兩個人下了樓，走進了操場。

那是個冬天的晚上，天空裡似乎沒有月亮，黑得要命。我怕極了，終於還是忍不住哭了出來。（上）