曹慶忠還是天南地北地跑，警察 不再查老唐的事了，他就自己去查。他跑去螢城，想要盡量找到唐勇智有過的生活軌跡，並從裡面分析出任何可以指引他找到曹正河的線索。

李靜容在附近的超市找到了一份工作，原本是收銀，可幹了四個月，主管就調她走，讓她去做保潔員。也許是哭得太多，又長期失眠 ，她總是昏昏沉沉，給客人找錢要不然就是多找，要不然就是少找。主管雖也同情她的遭遇，可這樣下去也不是辦法。

曹正星每天早上出門前，會用電飯煲燜好米飯。他自己的早飯就是前一天剩下的米飯熬成的白粥，再加半包鹹菜。午飯在學校的食堂裡吃，他做為品學兼優的優等生，學校免了他的午餐費。伙食還不錯，三菜一湯，有葷有素。這頓飯也是曹正星長身體的主要能量來源。

下午他回家後，快速地削好土豆皮，切絲，再剁個西紅柿，打兩個雞蛋 。李靜容從超市回來的時候，桌子上已經有酸辣土豆絲和西紅柿炒雞蛋兩道菜了。曹正星已經吃完晚飯，回學校去上晚自習了。

周末的時候，曹正星會去公園畫畫。大概從很小的時候，曹正星就發現自己挺喜歡畫畫，並且畫得不錯，尤其是人物，他經常幾筆就能勾勒出一個像模像樣的輪廓。

黃婉琳的生日是初冬的時候，他想要畫一張黃婉琳的肖像畫，送給她做為生日禮物。他雖然只有一張黃婉琳的照片，可在他的心裡，黃婉琳遠比那張照片更生動。他畫了很多遍，卻每次都有不滿意的地方，只能從頭再來。

一次曹正星在畫畫的時候，一個戴著眼鏡的中年人在他背後，站著看了許久。」（二四）