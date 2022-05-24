最後傳到馬可那裡，熱吻已經變成萊恩和基妮搞車震，「靠！彈鋼琴的丫頭還能這麼猛？」馬可吃驚地問，他半信半疑，禁不住無限遐思地舔舔舌頭。

從此後萊恩就像被雷劈過、被閃電擊中後的倖存者，那幾分鐘的熱度在他身上，留下了不可磨滅的印記。若看到他一個人獨自坐著，雙目盯著空中某處，臉上似笑非笑，你就知道他在回憶什麼。我們聽他重複每一秒鐘的細節，說了無數次，我們都無法勘透其中的大歡喜，「像被八爪章魚上下撫摸。」

此後我們在學校臭哄哄的走廊裡、在體育館裡，跟基妮擦肩而過的時候，我們同時想像在那些零號牛仔褲、長絨衣下面，是一隻柔軟纖長的章魚──跨物種的性感生物。

那天夜裡基妮回到家裡，是否被守在門口的趙太抓個現形呢？我們不得而知。之後萊恩接二連三要求約會／看孩子／看電影 ，都被她拒絕，原因都是她父母覺得一次約會足夠了。

按C.K.陳博士的心理分析，基妮把愛和性混淆。她在社交上的孤立，讓她努力在異性身上尋找感情寄託。陳博士在他後來寫的青春期心理書裡，好幾處以J為例。我們一看便知，是以基妮為例。

這讓萊恩很不高興：「照那個江湖醫生的意思，基妮對我不是真愛，我就是她排遣孤獨的工具？這不可能！Fine！我心甘情願！她是我的一生之愛！」

更加不高興的是趙太，她對陳博士的話非常反感，「我的三個女兒從來不缺愛！」

陳博士雖然不招人喜歡，但他的意見還是被採納了。（六）