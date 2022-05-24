我會到土耳其，然後一去不歸；或我勾搭上某個女人就賴住她家，再與她生養一兩個孩子；或我又回去工作，然後離職再繼續找工作，我恨自己的才能終究不得伸展，我怪怨我的女人與孩子拖累了我。

我會是怎樣的父親？我想問問你啊，或您？你教養我、供給我讀書，我的學歷可到達你想要的？你這樣的父親能教會我如何成為父親嗎？

他仍趴伏在書桌上，四周的紙張、書籍、卡片形成一個起伏的山將他包圍，似乎輕輕一碰，那些就會全部倒塌。我想走近他、搖醒他，告訴他我即將成為父親了。我想問問他，做為父親到底是什麼感受？

但我沒碰他，卻翻閱了桌上的卡片，一張、一張，像打撲克牌發牌，我將卡片一張看過一張，便朝屋子四角扔。我發牌，像射箭射向牆壁，有些還反彈回來。

新的、舊的卡片雪白或泛黃都巴掌大，都密密麻麻寫滿字，但我發現後來的竟都不成字了。堆積如山數萬張卡片有些一碰就快粉碎，那已經變成無法辨讀的密碼，像咒語。父親早已不是以某種編碼重建整個辭海，不知何時開始，父親已進入了他自己的字海，他生出了自己的文字，百萬個、千萬個，還在不斷增生著，像人類繁衍孩子。

父親，我的父親胖大的身體似乎變成一只空殼，成千上萬的字從他身體裡流出，將他的肉身揉碎成沙。多年來在這個房間、在他的白天黑夜，不斷地繁衍著、生產著一個又一個無人能辨識的字，淘空自己，這些卡片紙張堆疊成塔、成山，甚至成就不了任何可供描述的形狀，不再是一本字典，不會是一本書，這些是什麼呢？

這些是父親。（全文完）