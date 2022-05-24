薛慧瑩／圖

1945年8月3日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

對不起，心情亂到幾天沒給你寫信。必須先平靜一段時間，再提筆寫蘑菇人的故事。

我們做新屋頂時，賣蘑菇的小姑娘也來默默觀看，開飯時會分給她一些吃的，她總是羞怯地拒絕。我們在廢墟裡陸續挖出一些小木牌，散落在粉餅眉筆之類資生堂牌號的日本 化妝品當中，上面毛筆書寫，諸如「明美」、「夏樹」、「靜香」和「麻衣」等日本名字。我們研究半天也沒搞懂，她激動起來，瞪大眼睛，指著木牌啊啊亂叫。她是啞巴，也不識字，始終不知道她叫什麼名字，但看得出她想幫我們，我們喜歡她，都叫她啞妹。這事讓小心眼的人（比如吳老頭）很嫉妒。

那次啞妹行竊食物，被吳老頭活捉，一陣驚奇過後，我馬上釋然。我說過戰爭的副產品是飢餓。餓得兩眼冒金星的村民常在附近轉悠，都以為在美軍駐地能找到好吃的。但我們都不責怪啞妹，挨罵的人卻是老吳。韓副官態度凶惡，手指頭戳到老吳面門上，他大包大攬，說肉罐頭是他送給啞妹的。

老吳渾濁的老眼裡泛著淚花，眼巴巴看著我和司務長。司務長是朱師長的遠房親戚，被調來炊事班管灶頭。他剋扣伙食是常事，就算輪到我們美軍頭上，他也不放過。他和我對視一眼，我微微一笑，攤開手聳了聳肩。他懂了，我對他手腳不乾淨了然於胸，但決意包庇同樣手腳不乾淨的啞妹。他摘下帽子捲在手裡，將耳朵上挾著的香菸遞給老吳說，把蘑菇收了，你去抓幾隻雞來，算了算了，今晚改善改善伙食。

老吳接過皺巴巴的菸，用髒衣袖抹著眼睛，舔了舔髒兮兮的上唇，什麼也沒說，抓來一隻母雞，三把兩把，硬生生給雞拔了毛，把渾身血淋淋的雞扔到女孩面前。雞疼得上竄下跳，咕咕尖叫；老吳咧開癟嘴，對她凶巴巴地說，你要蘑菇錢，就給老子拔雞毛。

老吳點上菸，嘿嘿笑著，從袋裡摸一把穀子撒出去，雞踉踉蹌蹌跟在後面跑，雞血撒了一路。啞妹纖細的身體如同狂風席捲下的風箏，顫抖不已。老吳還沒笑完，他的肚子就挨了女孩一蹬腿，重重仰面倒地。一聲暗啞怒喝像一道光，從厚黑事物的缺口射出來。他的下巴上又收到了第二腳。難以置信，啞妹那麼瘦弱的體格居然瞬間爆發出旋風般的力量。我們都聽見了下巴骨撞擊地面的難受聲響。

啞妹朝地上啐了一口，把半籃子蘑菇朝韓懷裡一塞，扭身跑了。

為了息事寧人，我讓韓副官送給老吳一雙美軍新皮鞋做了結。

吳老頭殺完雞，不忘氣喘吁吁地罵娘。

司務長瞪起眼訓斥老吳：累麼，累就對了，舒服是留給死人的。

老吳接過韓副官吸了一半的駱駝菸，揉著青紫的半邊臉，吸了一大口，對我們說，長官，你們不曉得，這蘑菇不能吃。這是死人蘑菇！

我們半信半疑。他撿起地上的兩個菸蒂放入口袋，賣足了關子，撓著自己的肚皮說，給長官們說說咱們合縣蘑菇的祕密。離這兩百里地，就是咱們最大的合縣煤礦，桂系軍閥早年開公司大肆開採，賺了不曉得多少錢。遇上打仗，經理跑了，煤礦欠薪還缺糧。兩年前，日本鬼子佔領礦區，刺刀逼著工人下井，許許多多礦工死在井下。有一些死人發生屍變，變成了冤氣最重的蘑菇人。不懂？合縣從大清年間開始採煤，不斷有人死於井下塌方，活埋地底，冤氣不散。五行相生相剋，五行之氣加上主火的黑煤和冤氣，一塊兒滋養，冤死者不得超生，最後變成蘑菇人，吃地下蘑菇為生，肉體不腐爛，神智如同生前，可他們早就死了。礦工下井，偶爾會撞見，嚇一跳，蘑菇人可憐巴巴的，說自己好冷，向礦工討菸抽，抽完菸，跪下，求礦工帶他們上去，他們想回地上，想回家。鬼子兵來了，精明得很，讓礦工下去要蘑菇人探礦，蘑菇人找到的都是富礦。蘑菇人纏著要出去，礦工不肯，蘑菇人會獻上長在地底深處的極品白蘑菇，那是他們的食物。礦工得了極其鮮美的地下蘑菇，告訴他們自己先上去，再放籃子拉他們上去。可蘑菇人永遠上不去。礦工拉到一半，剪斷繩子，蘑菇人呼啦啦呼啦啦，掉下井，摔成一片片碎蘑菇……

韓副官皺著眉給我翻譯完，我不禁感到脊樑骨涼颼颼的。蘑菇人是什麼玩意兒？傳奇故事？活死人？

老吳瞅著自己的新鞋鞋尖，冷冷地說，賣蘑菇的小姑娘是地下來的蘑菇人。

韓皺起眉頭，對我說，這兒的老百姓特別迷信。長官別見怪。

我撿起地上被踩爛的一片蘑菇，看了看說，要吃的就是蘑菇人的蘑菇。

羅蒂，你絕想不到，我們在老吳臭婊子似的咒罵聲裡吃上蘑菇人送來的蘑菇。蘑菇上了砧板，我們信科學的，當然不信他那一套巫術。晚飯仍然沒有新鮮牛肉，但有魚，有蝦、紅燒肉、糖醋里脊、鴿肉、春捲、炒麵、宮保雞丁……浩浩蕩蕩，擺滿了桌，但真正征服我們的胃的是裝雞肉蘑菇湯的西瓜盂。（三）