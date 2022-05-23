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殺死星河（二三）

桑文鶴

「其實之前我並不知道，我每個月都會寄一封信，到麒城的一所中學去碰運氣。在收到你的回信以前，我收到過五封被退回的信。

這麼多年了，我一直都沒有再去過麒城。舅舅、舅媽也早已不住在麒城。至於我為什麼會想到要給你寫信，也許是內疚，也許是別的。我忘了告訴你，其實我在電視裡看到過你的採訪。那個時候的你已經比我記憶中高了許多，我想現在的你個子一定更高了……

「曹正星，我忘了告訴你，我到現在為止，都沒有學會騎自行車。每次想學，卻總想起那天的事，所以心裡一直很抗拒……我的高中是寄宿制的，從學校到家有半個小時的車程。有一個周日的晚上，我在學校的圖書館上晚自習到了很晚，才忽然想起來，第二天學校要收書本費。打電話到家裡，總是沒有人接。從學校出來的時候，最後一班延點車也已經開走了。一個舍友要把她的自行車借給我用，可我不會騎。那天，我獨自從學校走回了家裡，到家的時候，已經是拂曉了。我也分不清打濕我衣衫的是汗水，還是露水。那晚以後，我覺得靜謐的夜有著別樣的美，萬籟俱寂之時，生靈萬物才能卸下陽光下的偽裝，展露出自己的真容。一路上經過的花和樹、蟲與鳥，都變得與我更加貼近、更加親密……不知道你能不能明白我在說什麼，這些我從來沒有告訴過任何人……」

黃婉琳的信總是在每個月的月初如期而至。曹正星從信裡覓出來的甜，能讓他在接下來的一個月裡，都有穩定溫暖的心情。那個時候他早已經習慣了大多數的時候，家中只有他一個人。」（二三）

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