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陀飛輪（五）

凌嵐

他坐進福特車，把頭壓在方向盤上，前瀏海像硬毛刷子一樣刺著他的頭皮。就這樣，在車裡埋著頭，他不知坐了多久。

突然車門打開，車裡的空氣被攪動了。還來不及反應，基妮已經坐在前排的副座位上。

街燈的微光裡，只能看清那雙散發出野氣的亮眼和尖尖的下巴。完全像換了一個人，她已經換上碎花的長睡裙，臉上的妝都卸了，也沒有戴手錶或者任何閃閃發光的首飾。但她比任何時候都好看、都活潑，她現在是一隻自由的小獸。

基妮咧開嘴笑，嘴裡散發出帶草莓口香糖味道的熱氣。她將手輕搭在萊恩的衣服前襟。好像接到許可指令，萊恩身體前傾，去親她的嘴唇。他以為會是友情式的告別輕吻，結果下一秒鐘，他嘴裡除了基妮的舌頭，還有一團嚼過的口香糖。

基妮的舌頭像一團濕漉漉的野獸，在跟萊恩的整個身體肉搏。萊恩慢慢甦醒過來，知道這下是真的了……

過了一會兒，基妮拙笨地跨過車的換檔盤，擠在方向盤和萊恩之間狹小的空間裡，她橫跨著坐在他的腿上。她光著腳，腳上帶著從草地上踩過的露水，臉上還留著高露潔牙膏沫。基妮像吸血鬼那樣，大力地吸著萊恩的嘴唇。在萊恩覺得自己兩腿之間已經快要爆炸啦！她忽然把他放下，說得走了，晚安啦！明天見！然後推開車門，一路小跑地回去。

萊恩說完，艾萊克斯和我都同時嚥了口唾沫。凱文瞪著那雙高度近視的青蛙眼，雖然戴了隱形眼鏡，還是像盲人一樣地湊近萊恩，幾乎臉貼臉，說：你再講一遍好嗎？就這樣我們共同回味著這個長達幾分鐘的熱吻，一遍一遍。（五）

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