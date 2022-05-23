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沙之書（八）

陳雪

終於她讓我抱著她了，「我月經都第三個月沒來了。」她說。是嗎？我輕聲問，伸手探向她的肚子，竟已有微微突起，我本以為她發胖了。

我還想說些什麼，但我沒說。我心中柔情滿溢卻沒有適當的言語，有什麼怪怪的。

「我先上樓洗澡。」她說。

好，對，你先上樓，我等下就來。

母親已進房了，孟月慢慢離開我的懷抱，然後只剩下我一個人了，一切才真實起來。

我不斷轉台、轉台，看了很久電視，心中焦躁甜美、自責混亂交織，後來我走進父親的書房，站在他身後許久，那個塞滿舊物、舊書，倉庫一樣的房間，光線昏黯像一個洞穴，僅有檯燈照明。紙張潮濕古舊的氣味、老人的體味，還有什麼味道滾滾，是語言、是文字的碎片。那個對話框的泡泡破了，話語流淌得到處都是，一個字一個字、一個詞一個詞。

我要再度成為父親了，父親你知道嗎？這可不是辭典裡某一個詞彙底下的說明，那不是某種編碼可以快速查閱翻轉的定義。你到底懂不懂父親的意義？一家之主？孩子心中的神？這很難，我後來知道了。這很艱難，這在我幾乎辦不到，孟月忍受害喜的痛苦，每天搭公車、擠捷運去上班，我甚至沒發現她可能懷孕了。我都在做什麼，父親你都在做什麼？你仍迷失在那逃難的路線上，在船上時那個人對你說了一個祕密，他毀了我們一家。

是嗎？是嗎？擁有一個這樣的父親真有這麼可恥嗎？後來我無法分辨了。我的孩子將來會如何記憶我呢？在三十五歲這年我離了工作，會不會此生我就不再回到職場。（八）

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