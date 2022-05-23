薛慧瑩／圖

韓副官和我同屋，據說是國軍九十四師師長朱懷冰的師部內最勤快的人。他破例沒有在鋼盔裡洗臉，拍拍手上的塵灰，吹了一段口哨，西北民歌的曲風。沒有鏡子，但他的黑臉就是上後山洗澡的理由。

走在上山的石階，有個堪薩斯來的軍械師大聲說，這個酒店真晦氣，該不會是一個咒詛之地？

類似的話，聽過好多遍了。不是每個人都能享受留駐此間，但這是日軍摧毀柳州後，全城能找到的最好駐地。

堪薩斯小夥子又說，據說酒店一早被日軍徵用做軍官俱樂部。

另一人說，不是，聽說是改成了監獄 。

韓副官說，我們腳下的這座山是被炸成寸草不生的，在風水上說是損丁格……

風水學我們不懂，但九十四師上上下下都親眼目睹了日軍如何徹底摧毀柳州的一草一木。我們在江對岸俘虜不少日軍，但在酒店一無所獲，這裡，除了鳥雀藤蘿，就是墓園一樣的死寂，圍牆上聳立鐵絲網碎玻璃，底樓被炸毀的房間可見原來都加裝了窗柵欄和鐵門，我們找到了和服、木屐、木桶之類，像是日本澡堂的用具，然而，誰也不願用現成的木桶木盆，寧願上後山洗澡。

池塘裡水流很緩，水也不深；山上布滿碉堡戰壕，草長茂密；這裡聽不到轟炸機的呼嘯聲，燒酒精或燒炭卡車受傷似的蹣跚，牛車笨重的哀嘆，苦力的勞工號子，調門長而高的麵包叫賣聲，都留在了閃閃亮的柳江岸邊。天空從淺藍到橘紅之間魔幻漸變，遠遠超過了我所能描摹的筆頭功夫。

韓既沒游泳 ，也不洗澡，僅僅洗完臉和手，坐在魚骨般的條石上，讓溫熱的水反覆拍打腳面，濕透的背在陽光下冒著白氣，招來了善意的嘲笑。大家都脫得精光，他既不願袒露身體，也不願離群獨處，誰知道他在想什麼。羅蒂，司令部魏德邁將軍派我進駐國軍九十四師，率領十來人，參謀，十名軍械師，韓副官做為九十四師派員兼做翻譯。他是這支美軍軍械分隊裡唯一的華人 ，看得出他竭力隱藏著在一群白人戰友包圍下的拘謹。

我游累了，來韓副官旁邊坐著，我說中國西瓜有黃穰紅穰，味道一樣甜，但個頭比美國西瓜小一半。

當我夢想著中國西瓜的時候，韓出神地盯著自己的手，他的手背上被蚊子叮得腫起老高。

有人嬉笑，咒罵晚飯少不了又是沙丁魚罐頭青豆罐頭嘉寶乳酪，至於新鮮牛排和雞肉，你只有指望連大炮也無法震塌的人類想像力。

韓咕噥著什麼，我沒聽清。他站起身再說一遍，他說的似乎是狐狸。當地人說要是遇上狐狸，你停下注視牠，飢腸轆轆的狐狸也會跟著停下，回首呼應。人狐深情對視。不過，我可能是聽錯了，也看錯了。當時，我看見一個戴斗笠的當地女孩，倚著岸邊的樹，白魚似的光腳踢出一小片水花。等到大家上岸，我隨著韓的眼光，搜索塘邊樹叢，那邊卻什麼也沒有了。

我大笑說，當地人愛看洋鬼子洗澡。

韓說，盧中尉，你有沒有注意到剛才？

我說看見了一個當地女孩。他卻說剛才，時間停頓了，大概有十秒鐘之久，時間好像在池水中間被沖斷了。水這邊，閃閃放光的，是世間無論什麼都不能改變的寧靜；而水那邊，靜默的黑暗，是我們最害怕的東西，不知道是什麼樣子，但它毫無疑問地在那裡。就在那裡。

我順著他的手指，水裡面什麼也沒有。我說韓，恐懼會讓你手裡的槍變成筆。

參謀上岸後說，戰爭出詩人，全是因為缺少女人的緣故。

我聽出參謀揶揄的語氣，我不以為然。韓不是戰士，從軍前，他是西南聯大的大學生，所經歷的生離死別，對大學生來說，太多了。有時候，給我看他寫的詩，記在一個日記本上，關於火焰和玫瑰之類，仗打得越多，他寫得越少，風格也消沉了。

爬上光禿禿的山丘，韓副官緊跑幾步，身後披著藍絲絨般的夜幕，卻是懶洋洋的，遲遲不肯遮覆蓋半山，等著水塘邊遲遲不歸的山雀。戰爭使我疲憊不堪，由著自己的身體去反應。山下到處散落著零式戰鬥機和軍用卡車的殘骸。

柳州，日軍佔領時間並不長，但三光政策早把這裡變成了一座死亡之城。山道上，那些僥倖躲過了轟炸的雜樹遮住了什麼。我走上前，韓同一個戴斗笠的黑衣女孩說著什麼。他給了她一些錢，卻沒要她籃子裡的蘑菇，她的紅褐色眼珠突然叫我想起韓的詩歌，火焰和玫瑰。這樣子，韓與我們進城路上遇見的那個瘦瘦的黑衣女孩做了朋友。信內附上我給她補畫的速寫，其實，她的面色比畫紙還淺，嘴唇也如蒼鷺似的白，不知怎麼在明暗上準確表達。等有機會搞到顏料，我想作一幅大尺寸的畫。

韓對我說，現在老是覺著餓，哪怕吃到撐死，還是餓。體內附著一個吃不飽的靈魂，但我不知道是誰的。好像一直在尋找著什麼吃得飽的，既不在水這邊，也不在水那邊……

我很擔心韓的心理狀態。戰爭不需要詩人，被摧毀的不光是好山好水，還有詩人。你看，我這個人是不是不夠聰明，竟然看不出戰爭和飢餓的必然關聯，製造恐懼的不光是戰爭，也有飢餓。軍糧時斷時續，韓是餓怕了。

暫且擱筆，容我想一想到底怎麼落筆寫蘑菇人的祕密。愛你。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）（二）