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殺死星河（二二）

桑文鶴

她搖下車窗，笑著叫曹正星的名字，還對他招手，惹得路人紛紛側目。曹正星心裡明白，毛心婷也許是看上了他。可實話實說，單從長相上來說，毛心婷還真的不是他的菜。

又一個雙休日，毛心婷開著車，載著他一起去郊區的一個度假村泡溫泉。泡完溫泉後，又找了足療師傅修腳按摩。足療室裡有電視，省台正播放著午間新聞。

曹正星正昏昏欲睡之間，忽然聽見毛心婷在他身邊打電話，電話應該是打給她媽媽的，毛心婷在電話裡邀功一樣地說：「媽，我剛在電視上看到我爸了，我就說我給他買的那套西服，比你給他買的那套更合身。不信你自己開電視看看，看這一次他看起來，是不是比上個月新聞裡的帥多了。」

曹正星揉揉眼睛抬起頭，新聞裡，坐在第一排開會的人裡，有一個姓毛的。那個人的名字他聽說過，是麒城的市長。

那天之後，他還是故意對毛心婷冷淡了一陣子，要不然意圖太明顯。再有，他明白像毛心婷這樣的家世，身邊一定不缺巴結奉承的男人，自己得掌握好，太熱乎不行，自己就成了圍繞在她身邊的庸脂俗粉之一了，太冷淡了也不行，老是不得手，淡著、淡著，毛心婷也會沒耐心了。

認識將近一年的時候，他們才終於正式確立了戀愛關係。毛心婷領他回家見了自己的父母。毛市長對玉樹臨風、相貌堂堂的曹正星印象不錯，半年後，曹正星被調入了市刑偵支隊。

7

「曹正星，你好！上次你來信問我，怎麼會知道你現在在哪個學校，又怎麼會想到要給你寫信。」（二二）

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