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陀飛輪（四）

凌嵐

但這約會很特別，必須在基妮家的客廳中，陪基妮和她的兩個妹妹，看一部迪士尼電影錄像。

「搞了半天，就是讓你免費看小孩啊！」凱文嫉妒地說。約會前他用髮膠，把萊恩的瀏海根根定型成直立狀，一種大風吹拂的美。他細長的手指在萊恩額前那叢毛髮裡擺弄，我們在一邊看著，都起了不健康的聯想。

「我有看孩子的證書，還有窒息急救證書。」艾萊克斯說。有證書不奇怪，艾萊克斯媽媽恨不得讓他考天底下所有的證書。

「我可以跟你一起去嗎？我們？」我提議，反正我們四個人會一起租加長林肯，現在一起試水約會，也是合情合理。

萊恩堅決地搖頭──他媽的，這人重色輕友，多麼自私！

據他回憶，那是一次真正的家庭電影。跟他並排坐在客廳沙發上觀影的，既不是基妮，也不是她的雙胞胎妹妹，而是趙太。趙太旁邊是趙先生，基妮坐在他背後五尺遠的椅子上。萊恩明眸善睞但也毫無辦法，他後腦勺上沒有長眼睛，睞不起來。

沙發是給客人坐的，基妮你坐後邊吧！趙太禮貌地指點女兒。

晚上十點一到，趙家的電視就立刻熄滅，趙太和趙先生滿意地伸手跟他握別，「萊恩，晚安！」然後由基妮把萊恩送到大門口。

那是多麼漫長的夜晚啊！阿拉丁還是獅子王在電視屏幕上又唱又跳，好像在笑話萊恩的無能為力。萊恩從趙家出來，深一腳、淺一腳地走過前門的草地，忘記禮貌的走法應該從便道上走，而不是這麼堂而皇之地踩人家的草地。他額前的瀏海，還是根根直立。（四）

電影 迪士尼

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