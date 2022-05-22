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沙之書（七）

陳雪

母親好像挽著孟月的手，她一定會幫我們帶孩子的，一個、兩個、三個，無論多少個，母親會用她那驚人的愛使這些孩子成長，讓他們得到力量。我即將、再度成為父親，我已經很習慣了。我想我可以表現得很好，但孟月為何不跟我商量，為何我沒想到她的異樣是因為害喜？我要走過去拉住她的手，將臉貼在她的肚子上，聆聽那還是胚胎的孩子隱約的心跳，然後我走過去。

孟月鬆開母親的攙扶，像是要往我這邊走來。但她沒靠近我，只是暫定在我身旁，「所以我們要生下來嗎？」她低語著。「為什麼不？」母親說。

是啊，為什麼不？我重複著，這是好事不是嗎？

我會回去工作的，只是休息一陣子等手傷好，等到這些年囤積的職業傷害如手上的疼痛慢慢退去。我會去復健、針灸、拔罐、刮痧、放血，我會做一切可能的事來使自己恢復功能。這很簡單的，我不會像那個書房裡的老人這樣棄你們於不顧。

於是我抓住孟月的手，我要使她明白我的心意。她說：我好累，我剛才在便利商店買驗孕棒，前面有些年輕人喝醉了吵吵鬧鬧。我拿著那小小的盒子，感覺好羞恥。我希望你陪著我，但我又希望自己一個人處理。處理啊，如果懷上了，我就處理掉，因為我們負擔不了第二個孩子，因為孩子會阻礙你成為你自己。我好累，我一直想吐，我的胃像被開了孔。但我查了星座表，這個孩子會是很好帶的魔羯座。她會跟獅子座的姊姊小東成為很好的朋友，我想你會喜歡她的。對，可能是女孩。不知為什麼，我就這樣想，是女孩，你喜歡女孩不是嗎？我們要有第二個孩子了。（七）

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