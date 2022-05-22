薛慧瑩／圖

1945年7月28日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

在昆明修整如此之久，差不多生鏽了。你還記得我笑話過那個加爾各答的錫克教算命先生嗎？如他所預言，中國戰區司令部的命令突至，我們反攻到柳州，一路上都錯過了郵差。晚飯後，騙郵政 官打開郵局，找呀、找呀，終於找到你的三封信。暴雨 過後，我滿懷感恩，你在紐約地鐵 中寫的那些短詩立刻驅走了四周還沒散盡的陰鬱。

不知為何，我對死亡產生了特大好奇心。路邊倒臥許多餓殍，婦孺老人、國軍士兵，偶爾也有日本士兵，畫也畫不過來，想借一台相機，苦於沒有膠片。在鄉下，到處可見徵兵官荷槍提杖抓壯丁，不論老幼用草繩繫脖頸，像雞鴨串成一串，受夠虐待的壯丁即使逃跑，多半也會死在半路上。

韓副官好幾次跟他們發生爭吵。有一次，韓直接拔出手槍，上了膛，脖子上青筋突突跳。我用玩笑的口氣責備他：槍不是筆，不能隨便拔出來。仗越打，你脾氣越大，以後回朱師長身邊很難伺候呀。韓卻說打完仗，他回鄉做個小學教員，有一碗蘑菇湯喝就成。

真不願承認，這些日子以來我們吃的是什麼。鐵釘一樣粗硬的水牛肉和紅皮小土豆，我們無處訴苦，相對百姓來說，軍隊供應算是好得沒話說。何況，不久前，還有口福大餐一頓，晚飯吃的是新鮮豬肉和鴿肉，還有西瓜盂，用西瓜掏空蒸熟，盛放連神仙也不敢想像的雞肉蘑菇湯，鮮到老和尚要跳牆。這個是老吳的說法，他是臨時雇請的當地廚役，喜歡拍我們美國人馬屁，偷偷報告我說那是蘑菇人的蘑菇，吃不得。住在地底下不見天日的蘑菇人，他們白送的蘑菇吃不得。可是，我們不管不顧，硬是吃了喝了又怎樣。

對於吳老頭的說話，我總是將信將疑。他不太用陳述句，多的是捏造誇張，添油加醋，很像國民政府的宣傳口徑。你想不想知道一個祕密？關於蘑菇的，準確地說，關於蘑菇人。我們在柳州吃到了一生中最為鮮美的蘑菇，韓副官喜歡得不得了，他相信那些都是蘑菇人送來的。

讓我從伙房頻頻失竊一事說起吧。那一陣子，司務長一做飯，就開罵，偷豬肉的賊生兒子沒屁眼。附近村民來偷我們美軍補給不是什麼新聞，可他罵娘一般有指向，他不好直說，他懷疑是老吳監守自盜。

那天卻是老吳抓住了小偷。我們聞聲趕到伙房，一個瘦得異常的黑衣女孩被老吳按翻在地，她背著斗笠，估摸不出她年齡，但那雙紅褐色的眼眸亮晶晶的，看不出任何懼意，剪得短而參差的黑髮在斑駁樹影裡，如同野火燒過的雜草灑著金光。她伏在地上，撐起身子，還在勉強撿拾滾了一地的白蘑菇，塞入籃子。

老吳像水牛那樣喘著粗氣起身，奪過籃子。一把大小蘑菇像冰雹似地砸向她面門。她慘叫一聲，聲音沙啞暴躁，我的眼前飛過白藕似的細胳膊。蘑菇在地上翻滾，光溜溜的，不長絨毛，菇柄白而細長，菇蓋邊緣削薄，布滿褶皺。

老吳抹了一下大臉盤，大手油膩膩的，從籃子裡掏出美國造午餐肉罐頭，一個又一個，埋在蘑菇下面的罐頭。

我認出來了，她是我的模特兒，一個賣蘑菇的山裡小姑娘，如同上次見到那樣，她的臉色異常蒼白，嘴唇不見血色。第一次見是部隊開進柳州的前一天，天氣更熱，人更疲憊。我們半道上撞見一輛老舊的雪佛蘭篷布卡車拋錨，車後軸翹在大石頭上，司機和幫手忙著檢查引擎；當地人穿黑衣扛著鋤頭，七嘴八舌，圍著出主意；黑外衣似透非透，不穿內衣，那酷酷的黑色更合適身材窈窕的當地女子，比如，賣蘑菇的女孩。

那卡車燒炭，車大燈歪頭耷腦的，走夜路也許要有人打燈籠，走前面照著，像古希臘的第歐根尼那樣找到些什麼；車肚腰因超載而塌陷，好像當地那些大肚貼地的豬；車廂照例加裝板凳，改為載客，乘客猶如沙丁魚擠著。漫天揚塵落下，我看見那個戴斗笠的黑衣小姑娘，靠石頭坐著，腳搭在一只大輪胎上，胸前抱著一只大竹籃，身邊放著一盞紅燈籠。稚氣的臉龐上有一條明暗界線，上半部鬱然死寂，下半部生氣勃發，這是不可錯過的寫生機會。當地百姓發現了美國兵出現，馬上招來不少看熱鬧的。我的女模特兒也走上來。我只好作罷，收起紙筆，在心裡記住了，斗笠的深藍色陰影抹不去那紅褐透亮的眼珠子。

抱歉，叫你看得沒頭沒尾的，回頭我寫一寫韓副官，他是一個很有意思的中國軍人。愛你。

盧‧德克斯特（Lou Dexter）

1945年7月29日，柳州，中國

親愛的羅蒂：

風塵僕僕開進柳州，當天是7月20日，在一處華僑建造的酒店的廢墟上紮營。我終於搬入柳江岸邊的「豪華套房」──臥房僅僅是個廢棄陽台，搭上一架梯子，供攀爬進出。逢到天氣晴好，我們動手修建駐地，從瓦礫堆裡清理出無名屍骸，將一個個新油毛氈頂支起來，結束了餐風露宿的行軍日子。（一）