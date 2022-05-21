曹正星和毛心婷是大概四年前認識的。那個時候他還是派出所的小片警，一個周日的下午，他從家裡出來回單位宿舍，在公交車上看見了一個掏包賊。本來他不想多事，可看那被掏包的姑娘傻裡傻氣的，畫著精緻的妝，背著個名牌包，夾在人群間，個子不夠高，夠不到扶手，只好可憐地隨著公車的煞車轉彎東搖西擺。

見義勇為了以後，那姑娘對他千恩萬謝，得知他原來是便衣警察 以後，敬佩之意更是油然而生，非打聽了他的姓名。一周以後，一面錦旗送到了派出所，送錦旗來的是姑娘本人，旁邊還跟著一個中年男人。曹正星本以為那是姑娘的家人，可姑娘介紹的時候說：「這是我爸的司機錢叔。」

姑娘自我介紹說自己叫毛心婷，在市三醫院裡當實習藥劑師。那天她有急事，可偏偏自己的車壞了，一時間又打不到車，所以只能坐公交車了。沒想到運氣好，遇到了在車上便衣執勤的人民警察，否則後果不堪設想。

曹正星沒有反駁說自己當時並不是在執勤，他不是要刻意隱瞞自己是個坐公車出行的窮警察的事實，而是根本沒有必要解釋。他和這姑娘只是萍水相逢而已。

毛心婷說，當時自己趕著要去仲介那辦事，包裡裝著辦簽證 需要的護照和重要文件，如果丟了就麻煩了。

曹正星接話問她是要去國外旅遊嗎？她搖搖頭，露出一臉苦笑：「我爸非要讓我出國深造，說留了洋、鍍了金，對我以後的發展有好處。可我英語四級都是勉強才過的。讓我一天到晚說英語，還不如殺了我算了。」

毛心婷後來也沒有出國留學。她很快就對曹正星表現出了強烈的興趣，好幾個周末，曹正星一身警服從單位裡一出來，就看見毛心婷的車停在馬路對面。（二一）