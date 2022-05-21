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薛子（全文完）

杞人

「我的病況已絕望，多活一天都是痛苦，都是浪費社會資源。你來吧！再最後一次聚聚！」

「天哪……怎麼……妳……」老吳痛心地說不下去。

「別再說了，你提前一天來吧！」

醫院前一晚在附設的餐廳，安排了薛子、她丈夫、三妹、妹夫、四弟和老吳六個人的最後晚餐。那一晚在橘紅色溫暖燭光下，他們回憶著、述說著往事。

「妳為什麼稱『薛子』，還記不記得？」接受了現實，老吳看著薛子，微笑地說。

「記得！我高中當班長，有一天向大家宣布：古人戒直呼其名，姓後加『子』為尊稱，像孔子、孟子，大家以後要稱我『薛子』，以示尊敬。」薛子臉上的表情又回到當年。

「那是多少年前的往事，當時年輕，年少輕狂。現在沒別人叫我『薛子』了，只有你！」薛子也微笑地回望著老吳。

薛子回過頭看著老余說：「老余！謝謝你這段日子的照顧。我說的你記住：我走後你把我的骨灰帶回台灣，我要在台中大肚山上，和我爸媽相聚。」薛子語氣平靜地交代了她的後事。

老余臉色滯重，沒有淚流，沉默地點了點頭，他知道薛子不喜歡別人在她面前悲憫地哭泣。將近午夜，最後的晚餐結束，幾位至親好友互相道愛、道謝、道別，也彼此鼓勵要寬容、要放下。

薛子的後事辦理完，老吳回到家開電腦，習慣性地打開薛子的臉書。華語學校的學生將她的臉書設計成簡單靈堂，各色繁花綴滿邊框，中間白底黑字：「我們最敬愛的薛老師走了。萬分不捨，無限哀痛。我們懷念，我們祝福。祝她一路好走！」

薛子，老吳一生相知最深的朋友，永遠走了。（全文完）

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