轉眼女兒已經三歲了。時常我還停留在河內的那個早晨，我還停留在青春期與父親無止境的對抗，停留在小學操場邊榕樹下尷尬地對著同學解說編碼方法，翻閱那本在當時顯得厚重的字典時臉上的躁熱。

恍惚失神間，父親的臉襲上我像一陣熱風，而我們共處一室時，我常無法凝視他。我擔心他即將開口對我說的話（你要不要把字典拿去問問你認識的出版商？昨天有大陸的出版社跟我簽約了，我們付製作費用，他們負責宣傳行銷，首印就三萬本），我們開設的印刷文具店早已歇業，兄弟都在工作，父母親生活無虞，但是要我動用我工作的人脈去幫他找出版，我做不到！天啊怎麼能，我怎能拿著那些紙片去跟誰談，那些蠅頭小字書寫的內容，那異想天開的計畫，我要如何不羞愧地說出來。

於是他連靜靜地繼續編寫字典都會讓我憤怒。因為那靜默間有著對我不支持他的抱怨，那靜默提醒著我，我以我父親的作為為恥。

但為什麼？

忽然聽見母親房門打開，孟月跟母親同時走出來。她們見了我與我見到她們同樣詫異，多麼怪異的夜晚，難道是夢？母親與孟月互相攙扶，彷彿正在道別或安慰著誰，父親正在不遠處打呼，而我端著一杯水既不能靠近也不能遠離。

「我懷孕了。」孟月突然說出了這句話。

有些話語是令人難以理解的，它明明白白被揭露、被發出的聲音圈括，像漫畫裡的對白，一句、兩句浮在泡泡圓圈裡。頓時走道上的我們三人成了漫畫裡的人物，發生離奇事件，說出怪異話語。但周遭靜默無人出聲，話語飄過了飄過了，飄過我們互相瞪視的眼睛，飄過這個我成長時住過的屋子。

「我懷孕了。」她說，這該是喜事對嗎？（六）