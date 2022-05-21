趙梅英／圖

〈人群中一素顏〉，A Face in the Crowd，是她在校刊上發表過的一篇小說的題目。暗戀她的男生都讀過這篇，不知道她在寫誰，但不是在寫她自己吧。

基妮從來不素顏，她是人群中的仙鶴，花中之王，她自帶光圈，加上那只名貴的陀飛輪手錶的鑽石光芒，可以說她照亮校園都不過分。但對這一切，她似乎渾然不覺。在她和我們之間，似乎隔了一層看不見的玻璃。但那個時候的女生們，美麗的、不美麗的，對我們都是一個謎。基妮就像她那張被羅賓一腳踩得稀爛的遺書，沒有第二個人讀到過，當然談不上讀懂。

自從陳博士推薦趙家「擴大社交」以後，幫她家割草、打理院子的墨西哥 小工馬可被恩准進門喝水。之前是絕對不可以的，在他幹完院子裡的活之後，趙太會遞給他一瓶冰水，然後立刻把門關上，好像怕被傳染上什麼病菌。自殺事件後，趙太主動親切地邀請他進廚房來喝杯檸檬冰。

馬可也是我們高中同學，他進趙家廚房喝水的事，被他吹噓了一遍又一遍──他熱汗淋漓，打著赤膊，露出胸口的刺青，走進基妮家的廚房……這個畫面裡基妮在哪裡？她在家做什麼？但我們不好意思太急吼吼地問。

馬可說得眉飛色舞，高潮處朝地上吐一口唾沫，長長的脖子上，喉結上下滑動。他不屑又得意地掃了一眼我們，又透露了更多的信息──基妮在廚房裡，跟她的兩個妹妹分冰淇淋，一碗加了草莓的香草冰淇淋──這種羅蘭崗經年累月最普通的零食，經馬可講述，立刻變得無比性感，好像成為女神身體延展部分。在我們不斷重複的春夢中，總是浮現著一坨慢慢融化流動的，膠著白色奶液的冰淇淋，正中間是一顆鮮艷欲滴的小小草莓，哦耶！

基妮從來沒有跟我們一起吃冰淇淋，甚至我不記得在食堂裡看到過她。從九年級開始，她就只來學校上代數和英語課，其餘的時間她在家練琴，或者去紐約或者歐洲上大師課。這個安排是基妮的媽媽趙太跟學校商量的結果。雖然康乃狄克州 規定，公立學校學生必須上滿一百八十天的課，但是羅蘭崗公立高中怎麼肯放過基妮這樣一個優秀校友，未來的鋼琴演奏家呢？學校以「獨立學習課」的名義，對基妮網開一面，趙太在高中家委會每年籌款募捐時，少不了積極掏錢。

就這樣，當著馬可的面吃冰淇淋開始，一個月以後，她宣布來參加六月的十一年級舞會。聽到這個消息的時候，我們難以置信──基，妮，真，的，可，以，來，參加，PROM，啦？

是的！是的！是的！是的！是的！是的！是的！是的！

下一個問題讓我們更加焦躁，她會選誰做舞伴呢？

誰？誰！誰？

我們課間在學校走廊裡三五成群，熱烈地討論打探。馬可聳聳肩走過去，一臉不屑：「反正不會是我！我才不要約會一個整天彈鋼琴的女生！煞筆！」

四個人最可能入選──萊恩，學校有名的帥哥；凱文，不是帥哥，但他宣稱從五年級起就認識基妮，暗戀基妮的年頭最長，「但這不影響我交別的女朋友，我的心的一部分永遠屬於基妮‧趙。」凱文說時一臉真誠，真是一個偽君子！我，我曾跟基妮同一個鋼琴老師，在她還沒有上大師班的時候。我後來放棄鋼琴，去打「英雄聯盟」網遊。「英雄聯盟」計有四百七十多種武器可以跟對手打鬥，指法、眼手配合的複雜程度，不亞於鋼琴十級的李斯特鋼琴曲。最後一個是艾萊克斯‧趙，他和基妮都是來自北京 的移民。北京大得和宇宙一樣，你能說你和基妮都是碳基生物，你們就一定有緣分嗎？你能說你們都姓趙，就一定是一家人嗎？

最後我們決定抽籤。抽完籤才發現，這些都是瞎忙乎，根本沒有用！舞伴得女生決定。最後決定雨露均霑，無論是誰被基妮選中，我們一起合租一輛帶司機的加長林肯，四男四女八人合對，等於跟基妮共度了良宵。

基妮選擇了萊恩。確切地說，周一早上的晨會，她接住萊恩熱烈的含情目光。她朱唇輕啟，邀請萊恩到她家作客。作客等於約會，約會就是高中舞會前的試水。

萊恩跟我們宣布時，激動得原地跳了起來，結果他的美瞳落了一只，一隻眼藍、一隻眼黑。長瀏海下，萊恩的窄臉像發情的波斯貓。（三）