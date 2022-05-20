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拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

殺死星河（二○）

桑文鶴

法醫薛愷說：「基本可以確定是機械性窒息，更具體的細節還得解剖以後再說。」

王明廣問：「你看和前面兩起，像嗎？」

薛愷嘆了口氣，點了點頭。

「媽的，這王八蛋是殺紅眼了。」

曹正星蹲下去，仔細看了看受害者。是個年輕的女孩，眼睛半睜著，兩隻手呈鷹爪狀，像是要抓住大地一樣。

死者身分很快就查出來了，姓蒙，叫蒙歡，在一家KTV裡當服務員。最後一次去上班是四天前，她和同事一起合租一間屋。失蹤前說是去見朋友，神色沒有任何異常，誰知竟一去不回。

第二天她沒去KTV上班，老闆也沒太當回事。同屋的女孩也沒報警，說蒙歡愛玩，夜不歸宿是家常便飯。有的時候在KTV裡遇見了看對眼的男孩，就能跟人家出去過夜。

蒙歡上學的時候就是不良少女，還參與過一次搶劫，在少管所裡待過兩年。這次能比中她的身分，全是因為她進少管所的時候，曾經被採集過血液樣本。

屍檢報告很快就出來了，蒙歡被人用特製的繩索之類的東西勒斃，死前曾遭到過殘忍的性侵。犯人也許是使用了安全套，蒙歡的體內並沒有任何作案人留下的生物檢材，現場也沒有提取到任何指紋。基本可以確定，凶犯在施暴的全程都戴著手套。

「蒙歡脖子上勒痕的花紋，與兩年前在業惺道水渠旁草叢裡發現的周姓受害者，以及年初東茵山上發現的譚姓受害者，脖子上的花紋一模一樣。三起命案的作案手法相同。」王明廣說：「這是一個連環殺手。除非被我們抓到，否則，他是不會停手的。」

開會的眾人都倒吸了一口氣。曹正星本來還想周末的時候去找毛心婷談談，現在看來，別想了。

會快結束的時候，他偷偷看了一眼手機。沒有未接來電，也沒有短信。（二○）

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