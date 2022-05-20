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凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

薛子（八）

杞人

癌症的痛苦中，她仍念念不忘華語學校的老師、學生，和關心她的親朋好友。身體再不濟，她每天都堅持更新臉書，和大家分享她在安寧病房的經過。老吳每天看她的臉書，忍住悲傷，在臉書上留言，說些鼓勵她的話。

薛子的安寧病房住了另一位末期肌肉萎縮症的老婦，她沒有知覺，身上插滿了管子，呼吸靠呼吸器、進食靠經過氣切插進胃部的管子，薛子住進來時，就無聲無息躺在那裡，已經躺了好幾個月。看到她的病況，薛子經常在心裡問：「生命的意義是什麼？人活著為了什麼？像她這樣身體靠插著的管子和機器維持的生命，還是不是生命？還算不算活著？」她沒有答案。肺腺癌讓她呼吸一天比一天困難，經常吸不上氣像窒息一樣。她意識到癌細胞的繼續侵蝕，她很快就無法自行呼吸，要插管接上呼吸器，她很快就無法自行進食，要接上管子輸入營養液。那位身上插了管子的病人現況，就是她的未來。她受不了全身的疼痛，更不能接受沒有目的和意義地活著。

她在還有意識的情況下，做出了決定：「我不要沒有靈魂，只剩軀殼地活著，我要有尊嚴有體面地離去。」她開始尋求「安樂死」的法律支援。依照加拿大「安樂死」的法律，她辦妥了法定程序。

「老吳！我要離世的時間已經定好了。你提前一天來吧，我們再聚一聚。」她發了私人信息給老吳。

「什麼？離世？時間定好了？什麼意思？」老吳看到信息趕緊問。

「我選擇了安樂死！一切都安排好了。」薛子沒多說。

「妳才住進安寧病房，沒有幾天就等不及了！」（八）

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