白日裡她照常去上班，照樣挺著肚子擠捷運 、搭公車，那孩子越來越大、越來越真實，像一個夢中的孩子即將走出現實呱呱墜地。我想當時她一定非常恨我吧！像我這樣的人，到底為何要結婚生子？

與我父親都無關。

我賣命地工作，盡可能延後回家的時間。明知道她正需要我，需要我展現一種將為人父的成熟與決心，我卻只想逃避。

都過去了，她說。孩子滿周歲的宴席上我喝醉了，過去那種動輒爭吵、發怒，恨不得將對方撕扯下肚的爭執、憤恨。孟月生產後，半年多的時間飽受各種惡疾之苦，這場無助孤獨的妊娠生產把她整個人都掏空了。我很慢才感受到事件的發生，更慢地才能有所表達。

夜裡孩子總是跟我們睡一間房，除非必要，我無法去抱她、哄她。我仰躺著看她忙碌地在床鋪之間奔走，激烈地喊叫、痛苦地號哭，世界彷彿都毀滅了在那一刻。一個孩子的誕生，我是父親了，而父親這角色意味著什麼，我卻無法得知。

總有父愛自然湧動的時刻，就像父親突然興起帶我去走路，沿著中山北路一直走到圓山，去拜訪客戶、採買書籍，甚至沒什麼目的只是走。童年印象裡，父親就常自己外出，大半日過去，會帶回兩根油條、一包豆漿。

我牽著我的女兒小東去走路，她的步伐還不穩，看見什麼都好奇想抓。走累了我就抱起她，這樣的重量不知跟其他小孩相比如何。白天都是我母親在帶她，很快她學會講客語，咿呀斷續的說話聲像在與不在場的母親對話。她小小的手緊抓著我的手指，那嬌小又柔潤的抓緊之力常會猛地讓我想哭。她那麼幼小，她相信我值得信任，我會保護她，但我曾經想遺棄她們母女啊。（五）