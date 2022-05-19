黃婉琳睡得正熟，他有點不好意思，可又不敢動。

他仔細地觀察著黃婉琳，她的臉近在咫尺。她的雙眼皮、長睫毛，翹翹的鼻子、櫻桃一樣紅的嘴唇。她真是好看，難怪自己喜歡她，他覺得曹正河說不定也有點喜歡她。

想起曹正河，想起不知道他現在正身在何處，曹正星又悲從中來，一泡眼淚又從丹田掬了出來，他趕緊閉上眼睛。他感到咫尺之處的，女孩的呼吸聲。就著這呼吸聲，他自己也再次睡著了。

等他再睜開眼睛的時候，已經是第二天早上了。睡在他身邊的女孩已經不見了。

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曹正星把那封信看了好多遍，後來他給黃婉琳回了一封信。在信裡，他問：「不知道你的樣子變了沒有？」

半個月後，黃婉琳的回信寄到了曹家，兩頁信紙，裡面還夾著一張她的單人照。她穿著白色的連衣裙，站在一個花壇邊。月季花開得正盛，可曹正星的注意力全都在照片上的女孩身上。

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世景豪庭在當年曾經火過一段時間，廣告登得很凶，在電視台的黃金時段播演繹豪門世家內容的廣告，口號是「專為家族而生的建築」，還連續數月在各大報紙登整頁的彩版廣告。開放商的野心很大，立志要打造最火的房地產 品牌。也許就是因為這野心太大，投資 涉足的領域太多，一時間周轉不靈，資金鏈斷裂，世景豪庭竟然爛了尾。後來不是沒有人想要接手，可窟窿太大、產權太複雜，商人們紛紛知難而退。風吹雨淋之間年復一年，世景豪庭成了麒城有名的爛尾樓。

曹正星趕過去的時候，現場已經圍了不少人。死者為女性，面朝下俯臥在一樓的泥地裡，目測死亡時間不超過三天。（一九）