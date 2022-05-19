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沙之書（四）

陳雪

母親仍殷勤照顧他吃喝衣著，親朋好友婚喪喜慶也拉著他去。聽說父親最常做的是去榮總，不知他身上有什麼病，起初是去看朋友、探病陪訪，有些長期住院的病房成了會客室。後來那些老友都死光了，我不知父親去那兒找誰。

我不知道他之處非常多。

但這不是《百年孤寂》裡邦迪亞上校的鍊金室。我很想用這方式理解父親，我想要從我所閱讀的文學作品裡找到參照點，讓他做的夢有某種更深刻、夢幻、理想、動人的背景，或就只是天真，或一種固執。天真或固執或執著或執拗，或任何什麼打動你、說服你，忍不住讓你願意支持他。但我找不到。

是否我太嚴苛？是不是我將自己與他斷然割裂，是因為我並沒有那樣的夢想，我誤以為我曾在文學作品裡找到參照點，但其實我看見的只是浪漫與成就，我沒法真正認同毫無回報的作為背後的價值。

是什麼支持我父親呢？是狂躁的夢想？激狂的自信？或者是耗費了一生不得不然的奮力一搏？是什麼？什麼還能在髮禿齒搖，可含飴弄孫的時刻，讓你回到書桌前，在那悶熱狹窄的小屋裡，

永無止境地抄寫那些小卡片？

告訴我。

孟月懷孕初期，五個月之前，我都假裝並沒有，對話裡幾乎不與她討論，也從不陪她上醫院。直到肚子大得無法掩飾，不能再假裝她只是發福變胖，而是真正有個生命在她被撐起的肚皮底下悄悄生長。

她在浴室孕吐（幾個月不停止的害喜、嘔吐、暈眩，也無法讓我正視她懷孕的事實），小而白的肩膀在睡衣底下激烈地抖動。她背對我，鏡子裡卻映現她的臉，一張被嘔吐折磨得歪曲的臉。（四）

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