趙梅英／圖

題記：陀飛輪的工作原理是抵抗地心引力，它是瑞士鐘錶大師寶璣（Abraham Louis Breguet），於1795年發明的鐘錶調速裝置，目的是校正地心引力對鐘錶機件造成的誤差。原詞來自法語Tourbillon，有「漩渦」之意。

基妮割腕是在五月，正是十一年級AP考試前一周，也是雨燕遷徙回歸的高峰季。黃昏時漫天的燕子，黑壓壓像巨型的蒼蠅，從南方的天空飛降到我們這個北方小城羅蘭崗。鳥屎密密麻麻落在汽車 上、高中橄欖球場的計分牌上、鎮公所的旗竿上和AT&T的鋼筋信號塔樓上，也落在遊艇俱樂部內灣裡停泊的船上。

年復一年，這個時節雨燕的糞便帶著固定的顏色──黑綠色──質地和黏稠度，預報夏天到來：成千上萬黑得像煤灰一樣的燕子，在黃昏的天空中流星一樣疾飛。被主街上疾馳的救護車的鳴笛聲驚到，牠們齊齊發出雷霆一樣的響聲，以為隨著汽車警報聲而來的是牠們的天敵：紅鶽、白頭鷹、游鷹這些猛禽。

基妮的雙胞胎妹妹朱莉和瑪麗，足球 訓練結束後，搭同學家的本田 車回家，這會兒車正在主街上開。為給救護車讓道，所有主街上的車輛都一起停下。汗臭和腳臭瀰漫在本田房車裡，這幾個女生看著救護車衝向基妮家的方向，心裡都升起同樣的直覺──又出事了！朱莉打開足球包裡的第二罐健力飲料，喝了一口，心裡默默祈禱：救護車別去我們家吧！

在羅蘭崗過了大半輩子的台灣人陳太，牽著一老一少兩隻博美犬，正在例行一天三次的遛狗。她目送著救護車行過，忽然發現開車的是她的老相識，一度暗戀過的羅賓。僅一秒鐘，她就認出羅賓那老而帥的側影。陳太心中升起一絲驕傲，為自己眼力沒有退化，為了駕駛座上「老而帥」。後來當她跟當心理醫生的丈夫回憶，前一天她居然在鎮上唯一的雜貨店外，遇到基妮騎車出來，車前籃筐裡的塑料袋裝的正是她割腕用的塑料剃鬚刀。

基妮下車，禮貌地跟陳太打招呼。兩滴燕子屎，準確地滴在她們各自的衣服上，基妮說：「是時候啦！」陳太以為她說的是回歸的燕子，頻頻點頭。後來每每想起這句預兆血光之災的話，陳太還是心中一陣涼。

羅蘭崗的醫療救護EMS是義工組織，由老而帥的羅賓領頭。他慢吞吞地往身上架著急救包和便攜式呼吸器，像一隻負重超過體重的工蟻一樣，走過雜草叢生的草地。牆基邊的灌木長得像營養過剩的雜樹，雜草、雜樹叢裡是這棟屢屢出事的趙宅。前門半掩是半推半就的邀請，羅賓大力推開門，「哈囉、哈囉」地打招呼，然後他和助手鮑伯熟門熟路地走了進去。

基妮家的幾大危險地帶羅賓很熟悉。基妮的爸爸長年在亞洲做生意，家中日常由她媽媽趙太主持。四個手無雞雞之力的女人組成的趙宅常常出情況──陡窄的樓梯正對著大門，一個趔趄失足跌下來，跌斷尾椎骨（趙太）；樓梯欄杆間距過寬，隨時會把倚欄而立的小孩子擠出來（朱莉）；廚房爐灶被溢出的湯水滅了明火，煤氣洩漏可以讓人中毒（趙太和基妮）；側門通向車庫，關閉車庫，打開汽車的引擎，汽車尾氣從車庫飄向廚房，並隨著室內循環暖氣，迅速帶到樓上（趙家先生，雪天關門熱車）；後院暴露在外的甲烷瓶一共兩支，雙缸共五百立升，被閃電或者子彈擊中，可以炸翻整棟房子，甚至半條街道（前屋主）……

每一處陷阱都被基妮繞開避過。此刻她像練習仰泳的人，躺在二樓姊妹三人共用的浴室澡盆裡。溫熱的洗澡水被血染成粉紅色。若不是她的手腕被簡易剃刀裡拆下的刀片割破這點血腥，她漂在水裡的如絲長髮、柔美蒼白的瓜子臉、因缺氧而泛出藍色的纖纖四肢……都組成一幅完美的洗頭水或者內衣廣告畫面。

基妮並沒有裸身躺在水裡，她選擇了一套白色、樣式保守但帶蕾絲花邊的胸衣、內褲。羅賓一把把她從溫水裡撈出來，把傷口纏上止血帶。一低頭，發現自己的大腳正踩在澡盆放的遺書上，水漬和腳力已經把那張簡短的遺書踩得不可辨認。沒有人讀到基妮的臨終遺言，她的自殺對我們一直是一個謎。

這時基妮媽媽喬伊娜‧趙號哭聲打破浴室裡的寧靜，她閉著眼睛，救生員一樣，一個魚躍撲向浴盆。等跌坐在水裡時，她才看見浴盆是空的。基妮的身體已經被搬移，平躺在狹窄的擔架上。（一）