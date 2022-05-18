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殺死星河（一八）

桑文鶴

「曹正星，你好！我是黃婉琳，不知道你是否還記得我。這麼多年來，我一直都在找你……」

曹正星的全身一下子收緊，血直往腦門上湧。「黃婉琳」，那是一個自己很久都沒有聽到過的名字。這個名字和那件不幸的事有關，他怎麼可能不記得。

「曹正星，我一直都想對你說聲『對不起』，如果那天不是我非鬧著要學騎自行車，你弟弟也許不會丟。我知道你們家這麼多年，都還一直在找他，雖然當時我們都還是小孩子，可我總覺得，那是我的錯。」

眼淚湧進曹正星的眼眶，又迅速從眼眶裡掉出。他不得不放下信，用手背抹去眼淚。

他想起自己最後一次見到黃婉琳的時候，那是正河不見的那個晚上。夜幕降臨，本該同他在一張床上入睡的曹正河卻不在屋裡。曹正星第一次真正意義上的害怕了。屋子裡雖然開著燈，可還是暗得不行。李靜容幽幽的哭聲像條鍥而不捨的爬行動物，一點一點地鑽進曹正星的皮肉骨髓裡去。

黃婉琳的舅媽也帶著黃婉琳來到了曹家，一屋子人都是陪李靜容坐著嘆氣，說些肯定能找回來、明天就能見到孩子的寬慰人心的話。黃婉琳的舅舅跟著曹慶忠，幾名男街坊還有派出所的警察，去了火車站和長途汽車站。

已經是夜裡十點半了，黃婉琳睏得不行，被舅媽抱著，放到了曹正星躺著的大床裡。曹正星的屁股上挨了曹慶忠的一頓打，現在已經腫了。他不敢平躺，只能側著身子睡。黃婉琳在他的身邊也沒有睡踏實，不停地說夢話、翻身。

迷迷糊糊之間，曹正星感覺到臉上有人呵出來的一股熱氣。他慢慢地睜眼一看，原來他和黃婉琳都側著身子，正面對面地躺著。（一八）

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