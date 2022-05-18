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薛子（六）

杞人

老吳看到這突如其來的信息，急切地發信息詢問：「妳怎麼會住進安寧病房，那裡是等待死亡的地方。住進去，沒有人活著離開的！」

「你講的我都想過。我日常生活已不能自理，老公每天日以繼夜地照顧我已筋疲力盡，他沒有抱怨，但我知道。我住進這裡不會連累別人，大家都輕鬆。」

「妳不能放棄，任何狀況下都存在希望，放棄就不會有希望。」老吳說。

「我不是會輕易放棄的人，這一生無論多麼艱苦的逆境，我都沒有放棄過。面對癌症，我的精神扛得住，是我的身體打敗了我。」薛子像在告白，又像在宣示。她接著說：「生死！我看透了。人從一出生就要面對死亡，這是人類無可逃避的宿命。我為追求美好生活奮鬥過，也成功過。得了癌症讓我知道，我不會再有美好的生活了，我覺悟人生一切終究都要放下。我精彩地活過了，現在我什麼都不要了，只要莊嚴地走。我住進安寧病房，因為這裡能讓我莊嚴地走。」

看到薛子回覆的信息，老吳勸也勸不下去！他退休後，隔一段時間就聽到有親戚或朋友走了的消息，有的是不堪慢性病的長期折磨，有的是突然的說走就走。生老病死、人生無常，老吳很清楚自己也正走在人生的下坡路，早晚有走到盡頭的時候。從人生的時間來看，年輕時訂下的奮鬥目標，退休前大致已達成。現在每天過著平安的日子，在閒適中等待著最後那一天，自己不也彷彿住在安寧病房一樣。想到短暫的人生、想到人都要面對的最後，想到薛子、想到自己，他淚水沿著臉頰往下流。（六）

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