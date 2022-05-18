老大是個把金錢視作生命般珍貴的人，怎麼可能輕易拱手送人？女生和她娘堵在教室門口，當著全體學生的面，拎著一罐子屎尿要潑老大。老大嚇得魂飛魄散，當場被老太太押著到宿舍取了存摺，乖乖地雙手奉上。

學校裡鬧得沸沸揚揚，所有人都知道馬克思主義學院裡，有個被屎尿潑了的老大，很多閒著無聊的人甚至專程上門去看。這件事對老大的影響很大：重歸赤貧，記過處分，一年內不許上講台。徹底變成窮人的老大眼神更加陰鷙，他遠遠地看誰一眼，目光中都流露出冰冷的恨意。這種對女性甚至是對人的悲觀憤恨，成為老大骨子裡的基因，伴隨了他的一生。

這件事過去很多年後，我們幾個親身經歷的老師還在想，如果老大第一個碰到的女人，不是這個陰損的女學生，而是真心愛他的谷秋實。在愛情的滋潤下，或許老大就能變得開朗起來、活潑起來，從而成為一個正常的人。可誰又知道呢？如果說苦難可以成就人才，那麼它的前提一定是已經毀掉了更多的人才。

對於老大來說，苦難成就了他的事業，幫助他從窮鄉僻壤中走出來，成為名牌大學的博士、大學教師。事業已經向他打開了大門，但是苦難卻徹底摧毀了老大的人格，讓他自私狹隘、固執粗鄙，煢煢孑立、孤單無比。他是成功還是失敗？苦難到底是成就了他，還是摧毀了他？或許這些問題在老大的心目中，根本就不是問題。那個為了採摘淫羊藿而掉進山溝裡的少年，那個曾經看著滿天星斗，忍飢挨餓爬回家的少年，已經實現了理想，走出了大山，對他而言，這就足夠了。（全文完）