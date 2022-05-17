初一一入校，曹正星就代表所有新生，在開學典禮上發言。新的學校裡，有不少同學都是從同一所小學升進來的，所以漸漸的，越來越多的學生都知道了曹正星家裡發生的事。

他們說曹正星有一個弟弟，在他還是很小的時候，就被壞人擄走殺死了，屍體到了現在都沒有找到。課間的教室裡，同學們聚在一起竊竊私語。曹正星走進來，他們趕緊閉上了嘴。曹正星目不斜視，從書包裡取出英文練習冊。

曹正星在學校裡沒有什麼朋友，總是獨來獨往。他並非刻意如此，但他能感受到，知道了他故事的同學們已經無法再用單純的心與他做朋友。他經歷悲痛卻努力向上的樣子，對其他人來說，是榜樣也是壓力。

他已經被老師們塑造成了某種楷模，某種即使在父母對他的學業毫不上心，校服費和午餐費也常常不能按時交的情況下，也從未喪失信心，一直朝著自己幼時就立下的志向而努力的勵志楷模。想與楷模交朋友，那勢必也得是不分伯仲的人才可以，否則就是拖累楷模，帶壞楷模，影響楷模進步。

曹正星眉宇間自帶的寡淡感，在不知道他背景的人眼中，會被看成是少年的俊秀，在其他的人眼中，自然會感到一種清苦與悲壯。不過都是十幾歲的少年，青春期是多麼美好的事，沒人願意主動走進那悲壯裡去。

高一下學期的時候，他收到了一封信，筆跡是娟秀的女生字體。信是寄到學校，由班主任轉交給他的。班主任把他叫到辦公室，問他寄信人是誰，他搖搖頭，說自己也不知道。他把信放進書包裡，等到放學後，教室裡一個人也沒有的時候才打開了那封信。（一七）