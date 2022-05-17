院長信奉天地君親師的道理，相信只要站在講台上，那就是父母長輩，是萬萬不能亂的。老大的所作所為讓院長視其為公敵。老師們把院長送上救護車，老大垂頭喪氣地跟在眾人身後。院長醒了後，掙扎著坐起身來，用蚊子哼哼的聲音斬釘截鐵地對教學祕書說：

「你回去後查一查校規、校紀，怎樣才能開除有編制的在職教師！」

這句話如五雷轟頂，老大被徹底嚇暈了。從醫院回來後，老大臉色慘白、神情沮喪，坐在床上全身不住地顫抖。老大學的是黨史，一旦被開除公職，在社會上沒有任何立足之地。

想到在大山中苦撐苦熬的艱難歲月，老大忍不住「嗚嗚」哭起來。哭聲悲切淒涼，摻雜著呼號的寒風勁雪，在夜裡令人不寒而慄。附近幾個宿舍的人相約著來看老大的洋相，聽到這麼悽慘的哭聲，也忍不住同情起他來。

我開了瓶啤酒遞給老大，老大哆嗦著閉上眼睛胡亂灌了幾口，喉嚨一抽一抽地問我：

「小張，有編制還能開除？能開除還叫有編制？」

我還沒來得及說話，大熊接過話頭說：「當然能開除，現在學校搞師德、師風建設，師生戀愛那是一票否決！」

老大「哇」的一聲痛哭起來，哭聲持續了幾乎整整一夜。到後來看熱鬧的老師們都打著哈欠走了，老大還是號啕不止，我們三個人只好在耳朵裡塞了棉花睡覺。

早晨起來，我看到老大面對著牆發呆，地上全都是被撕碎的女生照片。老大看著那些照片，毅然而然地起身，小聲嘟囔說：

「爹死娘嫁人，個人顧個人吧！」

老大主動提出要和女生分手。女生也看透了老大的無錢無能，攜母親來鬧了幾次後，提出要二十萬的青春損失費。這錢數穩準狠，老大所有的積蓄加起來正好是二十萬。（一一）