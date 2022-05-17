阿普航空／圖

我能理解父親嗎？其實短暫卻感覺漫長的童年、青年時光，大多數的時候我都是背向他的（或他背對著我），父親眼中所見的我們看不見，我們看見的父親不在意。我們同住一個屋簷下，卻陌生得生出排斥。他是個可憎的人嗎？並不是，父親沒有任何惡習，他只是一直在做自己的事。

讀書、寫詩（我們在大陸可是書香世家啊！父親的祖父是秀才，若不是因為逃難，他也會繼承家業云云，這些話我聽他說了多少次。秀才？不就是個秀才嗎，沒了科舉功名，編字典也是個出路），他用工整字跡在卡片上書寫、編碼、修改，時間到了他會出來吃飯，有時會興起幫忙顧店或送貨。偶爾，他會站在院子裡，久久地凝望著某個什麼（我不知道父親望向何處）。鄰居的狗常跑進來，父親時而會驅趕牠、時而會逗弄牠，或全然漠視牠。

那時間父親有對我說話嗎？有的，很少數的時刻他像夢遊醒來，會突然對我喃喃說著許多，我總是氣憤地走開（你要不要去學校辦個說明會？父親這麼說，他又想要我去跟同學介紹他的字典編碼方式！我都上國中了）。

妻兒都睡著的深夜，肚子餓了或想看電視，我就下樓到廚房、客廳翻找，曾撞見夜裡起身小解的父親。他像夢遊般從走道底端踱向廁所，廁所門敞開，滴滴答答的尿液灑落小便斗。他會在裡頭待非常久，一滴、兩滴，似乎永遠也解不完。我父親成為一個漏水的水龍頭，點滴遺落小便斗，像他人生遺漏的時光。

並非顧念舊事，是往事追上了我。三年前父親將文具店關閉，我妻子生了小娃，找了幾個保母都不適合，母親說要幫我帶孩子，去年我們三人便搬回老家，跟父親母親同住。

回家不久，就聽父親說要將字典新編。他才這麼說完，就又開始了他那蠅頭小字的生活。

或許我已經不在意了，但那畫面依然刺痛我。為什麼呢？父親只是專注地、持續地做著他認為該做之事（那是他的天命？使命？理想？夢想？）他只是特別沉醉或

投入在我認為不值得投入之物，那樣到底於我有何傷害？

朦朧的，我常想起在越南 河內的清晨。那年我與孟月尚未結婚，正在熱戀，我去採訪，她有假也就跟來，一個星期我們都在一起。她不愛吹冷氣，往往飯店一夜要醒兩次，找水喝。我們都是常在找水喝的性格，初次見面也是在一個飲水機前碰面。那天她醒得早，我也醒來，倉促又甜美地做愛，我們就想出門去。

父親的親人離散各地，只有他一人來了台灣，

清晨小販在河邊買賣魚貨，工人搬著籮筐裝載蔬菜 。天空寬闊、雲朵肥美，孟月戴著寬邊草帽、身穿白色寬大罩衫，齊耳短髮像個女學生。她父母都是福建移民 ，已經幾代生長，祖祠、祖墳、祖譜樣樣齊備。她能說幾國語言，窄臉高鼻、細長眼睛、白皮膚，有人說她像日本人、有人說像韓國人，她身上所有使人幾乎辨認不出來處。她好自在於這樣混雜的面貌、聲音、背景，她輕聲笑著在幫上學的小孩拍照，我極恍惚。

水聲火聲、笑聲哭聲，朦朧的，我常想起母親趴在桌上寫輓聯，那些對她極為陌生的文字造句，父親寫就而她臨摹。母親有著與妻子相似的模仿力，她們是人生的創造者，她們不受困於往事與某個無法辨明的出處，她們的人生總會向前走。

那天我曾想遺棄她在那個河邊。

父親曾經想遺棄我們嗎？倘若母親不是如此支撐著父親經營的店鋪，倘若母親不是毫無怨言地承接下經濟與家務，倘若我們孩子三人不是如無父的野生孩子般自生自養地成長了（我們並非孤兒，我們有母親），他會更根本地遺棄我們嗎？

父親曾想遺棄我們，獨自往前走嗎？或他根本沒意識到孩子生了三個，妻子從南部嫁來，跟他語言幾乎不通，得付房租、交店租，一家子大小幾張嘴得餵飽，孩子必須上學，他們會長大。

或說那遺棄早在久遠以前已經發生。

我望著妻子寬大衣襬飄飄形狀相當美麗，那飄飄之物裡彷彿將有我未出生的孩子，似乎已經開始準備降生，輕飄悠渺的，像另一個噩夢的開始。（二）