「弟弟，你在哪裡？我每天都很想你。你一定要好好的，你要相信，警察 叔叔一定會把你救出來的……」一顆淚珠從曹正星的眼眶裡滑落。他倔強地用衣袖擦掉眼淚，「小河，你一定要好好的呀……」

曹慶忠關上電視，心裡浮起一層愧疚。電視裡曹正星的頭髮已經有點太長，衣服也短得有點不太合身了。這幾年為了找小兒子，確實對大兒子太不上心了。

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曹正星後來會時不時地想起那次採訪。他真的已經不記得，當時自己為什麼會那樣說，但那絕不是提前就背好的腹稿。一切都是被那一瞬間裡的方方面面所促成的。嘈雜卻又很冷的房間、鄭家父母絕望的眼淚、呆若木雞的李靜容、曹慶忠解不開的眉頭、女主持人過於濃烈的妝容、黑洞洞的攝像機鏡頭，還有鏡頭後面射過來的刺眼亮光……他被一股不知名的力量驅使著，流暢無比地說出了那一番話。

據說這段話感動了很多人。他們學校的老師也看到了這期節目，特意把他叫到辦公室裡，從抽屜裡拿出了一個新的硬皮筆記本和新的文具盒送給他。

在學校他是一個安靜的孩子，學習成績一直不錯。弟弟出事後，他有好幾周都沒有來學校上課，後來期末考試，竟然考了一個全班第二名。家長會上，老師著重表揚了曹正星，說他遭遇家庭裡的重大變故後，依然能夠克服困難努力學習，是其他學生的榜樣。

家長會的時候，曹正星的父母都沒去，是曹正星從外地趕來幫忙的姑姑參加的。

電視台播出那次採訪後的第二年，六年級的曹正星第一次考了全年級第一。此後的初中三年、高中三年，他的名次從來都沒有掉出年級前五。（一六）