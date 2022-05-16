這首旋律清新動人、歌詞撫慰人心，讚美上帝的詩歌，使大家暫時忘卻身體的病痛，沉浸在他的歌聲中。歌聲和弦音甫落，響起熱烈的掌聲！

薛子上大學時，其他同學都是無憂無慮的「由你玩四年」，她白天上學，晚上兼家教，一星期七天沒一天休息。因為家裡的經濟拮据，她賺的錢都交給她媽貼補家用，她很高興終於能賺些錢，減輕母親的負擔。她的大學時期都在辛苦讀書和打工度過，她最快樂的時光是參加救國團每年舉辦的夏令營，她能說又會唱，每次都被教官指定擔任隊長。晚上的團康時間，她經常帶領大家唱〈綠島小夜曲〉、〈初戀女〉、〈高山青〉、〈娜魯灣情歌〉等歌曲，一首接一首盡興地唱。

她喜歡唱旋律動人、歌詞優美、振奮人心的歌，常對參加夏令營的年輕學員說：「人的一生總是會遇到困境或逆境，音樂在這時候，會是你最好的精神慰藉。」

到醫療中心第一晚的小組聚會，薛子徹底放下了平日掛在心頭的閒事，又回到從前年輕的大學時光。小組聚會最後在喬治帶大家合唱的民謠〈小白花〉歌聲中結束，那一夜她睡的得特別香甜。

一個星期的療程很快過去，薛子在課堂上學到了很多前所未聞的癌症 知識，及對癌症的飲食療法。這種療法認為人類生長的環境受太多污染，食物添加了許多化學物，流失了該有的營養，導致產生疾病。只要回歸自然飲食，疾病即能自然而癒。

療程結束，薛子返回多倫多後，把家裡會產生毒素的鋁鍋和塑料碗盤都收起，只使用帶回來不會切碎蔬菜 水果中植物生化素的榨汁機、排毒灌腸的器具、特製的咖啡 機、有機咖啡豆和其他有機食材。（四）