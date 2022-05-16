老大聽到私訂終身的諾言，頓時樂得魂都沒了。他仔細翻看女生的成績，發現校公選課裡，居然有我的藝術賞析課和大熊的籃球課。老大立馬神氣起來，趁我和大熊都在的時候，用命令的口氣說：

「你們倆，明天，幫你嫂子改個成績，千萬別晚了！」

「嫂子？」我和大熊愣了愣，馬上意識到說的是那個女生。大熊正為兩人毫無廉恥地當眾打情罵俏心煩，狠狠向地上啐了口唾沫，說：「操！」

我看著老大的眼神，心中有些不忍，就說：「你先把她的學號、姓名發給我，如果差得不多，我就幫著往上撩撩成績吧！」

改成績的事情最終未能成行，因為要教學檢查，那一年的分數已經提前錄入教務系統，改動起來非常麻煩。當教務人員告訴我沒有辦法修改成績時，我甚至很高興地道了聲謝，心裡對老大的負擔徹底放下了。

一門成績都沒有改成，這件事情讓女生心中很是不快。她不肯再和老大當眾調笑，很快提出了第二個要求：讓老大幫忙考研。老大頓時精神抖擻，考試可是自己賴以吃飯的看家本領。

老大買了一堆考研書，準備開始輔導女生功課。女生又狠狠戳了老大一指頭，說：「笨死你算了，我想考的又不是什麼北大、清華，就是咱們學院的研究生。你就不能想想辦法，讓我特招進去，我怎麼說也是家屬了呀！」

老大若有所悟，第二天就扛著一袋糧食和兩桶香油去找院長，詢問有沒有針對家屬的招生 特惠政策。

院長聽他說完後臉色煞白，問清楚了老大和女生之間的關係，猛地起身大喝一聲：

「你……你……你好……」

然後就像林黛玉一樣，歪在椅子上不動彈了。（一○）