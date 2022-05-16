阿普航空／圖

深夜一點半，仍不見孟月回家，這麼晚去哪了？她說去樓下超市買關東煮，但已經出門超過一小時。她沒帶手機 ，我本想下樓去找，但小東睡了又醒，鬧著找媽媽，我進房拍哄她好久，她才肯睡。

等待著孟月時，我伸展著手臂，手腕還是疼痛。自從留職停薪以來，右手的傷勢發作比以往厲害。這是放假後的第二星期，過了十天晝伏夜出的生活，剛下定決心要調整作息，今晚卻那麼不平靜。

孟月會不會在樓下看電視呢？父母住三樓、我們住四樓，樓上沒有第四台。以往只有我要看網球賽，會在深夜下樓。但孟月又不愛看電視，難道是去廚房找吃的？昨晚她似乎下去煮了一包泡麵，最近她總是怪異，或許因為我在家的時間變多了？我們晚上有吵架嗎？不太記得她下樓前跟我說了什麼。

當時我正在網站上尋找便宜機票，我想到土耳其旅行。孟月工作走不開，但我仍繼續比價。能獨自旅行更好吧，回來之後再想想，該回去原公司上班或找個新的工作，也或許我就一邊做翻譯，像我大學剛畢業時那樣。

我以為留職停薪後會很慌，但這樣的生活真適合我，甚至現在孟月不在而小東睡了，整層樓只有我一個人醒著。我有些擔心她，但內心卻感覺獨自一人真好。雖這麼想著，卻仍不免罪惡地四下去找她，踱下樓梯打開三樓的大門，沒進門我就知道她不在這裡。

三樓客廳空無一人，但書房的燈還是亮著，拉門半開。我探頭去望，瞥見父親趴在書桌上的身影。當然那是真實的影像，但於我來說，仍像夢中剪影。我下樓來找妻子，看見的卻是父親，我不知他何時開始睡在書房，這兩星期我常在家，卻鮮少碰見他。這個焦躁的深夜裡，他的書房與他姿態交錯的影像，使我握著茶杯的手晃動了一下。

那曾是我最厭惡的畫面，父親在裡屋鐵製書桌上振筆疾書，從店鋪裡就可以隱約看見他的身影，些微故障的檯燈青瑩跳躍的光線將他的頭髮襯得更花白。我們在店鋪裡忙碌著，客人並不多，但工作很細瑣，訂製的喜帖與輓聯併陳在玻璃櫃上方，小弟忙碌地裝訂堆疊成山燙金的喜帖，母親在一旁剪字。二弟跟父親吵了一架後就跑出門去，我呢？

回憶著那些時刻，經常想不起自己在做什麼，可能也是在裝訂什麼、迎接什麼（從印刷機裡吐出白色小小的名片姿勢像嘔吐），或在躲避什麼（機器的唰啦唰啦、父親的喃喃自語、母親的沉默），或只是那時我暗戀的女孩跟吉他社的學長交往了，或高中聯考沒考上第一志願，或靜夜突然驚醒我的噩夢裡持續而漫長的空洞，地上無由不斷冒出掃除不淨的塵土如我臉上的青春痘，遙遠慌晃難捕捉的記憶。

那曾是我最喜愛的畫面，我才國小，父親像是神，那麼高大，懂得那麼多事物。傍晚他來學校接我，手裡還握著他的筆記，我走出校門看見他，在一棵榕樹下埋頭寫著什麼。其他同學的父親不如我擁有的這樣的勤奮好學，寫書法 、寫對聯、寫文章，滿腹經綸，又有偉大理想。那時我不知道父親是個怪人，或說我不知道旁人是這樣看待他，怪異、不成功、失意者，這些字眼跟隨了他一輩子。

不知道那個念頭何時、如何竄進他意識，他曾說是逃難時一個隊友傳授給他的，某種字典編碼方式，撇是一、勾是二、橫畫是三，以此類推，可以十個號碼將文字拆解成一組數字，就這樣多簡單。但我不能置信，某人在某刻對他說出一個方式，像對他施了咒，使他相信這是他畢生該追求的目標，他就真的將一生耗盡追逐這幻影。

父親的人生都在「編字典」，他一直不斷寫著的那本字典，那他獨創的編碼方式（甚至稱不上原創啊，只是改良）。除了編碼，他還寫就獨屬於他的字詞解釋，以蠅頭小字寫在白色小卡片紙上（紙張是他親手裁切設計）。堆滿了整整一屋子的卡片，是一次次知識記憶的切片與顯影。顯現的意義卻惟獨他自己能理解。（一）