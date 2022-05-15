我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

殺死星河（一五）

桑文鶴

有一回曹慶忠聽人說，屏城剛抓住了幾個人販子，其中一個好像是麒城人。他想立刻趕過去打聽消息，可東拼西湊，實在湊不夠車費。

曹慶忠思量再三，低著頭對李靜容說：「要不然你去你娘家那借點錢。」

李靜容沉默很久以後才說：「早就去過了，還是連門都不讓進。」

曹慶忠當場就火了：「這都是些什麼人啊？還有沒有人性！再怎麼說，丟的也是自己的親外孫！尋人啟事貼的滿城都是，電視、電台、報紙、雜誌，能登的地方都登了，就是街坊鄰居兩姓旁人都知道伸把手，再不濟的，說點熱乎話，能讓人心裡好受一點。只有你家的人！不聞不問，孩子是死是活，他們完全無所謂！真是一屋子的狼心狗肺！」

話說得有些重了，李靜容沒反駁，只是哭。哭到頭疼，哭到把好不容易吃進去的晚飯又吐了出來。那天的晚飯很簡單，白米稀飯，還有一個涼菜，拍黃瓜，都是曹正星放學以後做的。

等曹慶忠回過神來的時候，曹正星已經對著攝像機說了好一會了。他似乎一點也不緊張，他的語氣、神情都那麼恰到好處。沒能在曹慶忠夫婦那裡進行下去的採訪，卻在一個十歲男孩的身上順利完成了。

女記者激動地給了曹正星一個擁抱，鼓勵他：「好孩子，好好努力，你的夢想一定會實現的！」

後來曹慶忠在電視裡看了重播，才知道了曹正星那天說的是什麼。電視裡的男孩瘦高個，目光炯炯，他說：「我已經下定決心，我要好好學習、增強體質，長大之後成為一名警察。我要抓住所有的壞人，我要把被拐賣的孩子都救出來……」（一五）

警察

上一則

1張照片1240萬元 曼雷「安格爾的提琴」創拍賣天價

下一則

難忘的事

延伸閱讀

澤蘭之夭（全文完）

澤蘭之夭（全文完）
澤蘭之夭（一一）

澤蘭之夭（一一）
澤蘭之夭（一○）

澤蘭之夭（一○）
澤蘭之夭（八）

澤蘭之夭（八）

熱門新聞

人生提早規畫，即使步入晚年也能生活無憂，享受最美的風景。(Getty Images)

徵文╱我的退休計畫

2022-05-14 01:01

婚姻這條路

2022-05-09 02:00

試管嬰兒來報到

2022-05-12 02:00
藍田巷已然破敗不堪，此是每年初春陪同母親造訪的舊金山小花徑。（方述斌．圖片提供）

藍田巷100號

2022-05-08 02:02

她曾低估了他

2022-05-14 02:01
陳雨德把住家後院所栽種的芭樂，也拿來添加在自釀啤酒上，產生了更絕妙的風味。(圖：陳雨德提供)

家庭煮夫釀啤酒 陳雨德躍登國際裁判

2022-05-10 07:00

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係