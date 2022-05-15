有一回曹慶忠聽人說，屏城剛抓住了幾個人販子，其中一個好像是麒城人。他想立刻趕過去打聽消息，可東拼西湊，實在湊不夠車費。

曹慶忠思量再三，低著頭對李靜容說：「要不然你去你娘家那借點錢。」

李靜容沉默很久以後才說：「早就去過了，還是連門都不讓進。」

曹慶忠當場就火了：「這都是些什麼人啊？還有沒有人性！再怎麼說，丟的也是自己的親外孫！尋人啟事貼的滿城都是，電視、電台、報紙、雜誌，能登的地方都登了，就是街坊鄰居兩姓旁人都知道伸把手，再不濟的，說點熱乎話，能讓人心裡好受一點。只有你家的人！不聞不問，孩子是死是活，他們完全無所謂！真是一屋子的狼心狗肺！」

話說得有些重了，李靜容沒反駁，只是哭。哭到頭疼，哭到把好不容易吃進去的晚飯又吐了出來。那天的晚飯很簡單，白米稀飯，還有一個涼菜，拍黃瓜，都是曹正星放學以後做的。

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等曹慶忠回過神來的時候，曹正星已經對著攝像機說了好一會了。他似乎一點也不緊張，他的語氣、神情都那麼恰到好處。沒能在曹慶忠夫婦那裡進行下去的採訪，卻在一個十歲男孩的身上順利完成了。

女記者激動地給了曹正星一個擁抱，鼓勵他：「好孩子，好好努力，你的夢想一定會實現的！」

後來曹慶忠在電視裡看了重播，才知道了曹正星那天說的是什麼。電視裡的男孩瘦高個，目光炯炯，他說：「我已經下定決心，我要好好學習、增強體質，長大之後成為一名警察 。我要抓住所有的壞人，我要把被拐賣的孩子都救出來……」（一五）