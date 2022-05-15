他闡述了關於約瑟芬十六歲生日派對的一些細節，甚至記得我送給約瑟芬的生日禮物是什麼。

我們不知道這些回憶是否被他進行過編造和修改，因為約瑟芬和我都對他所說的細節沒有印象。

我們都盡力留在哈里森先生的夢想中，於是稱讚他記憶好，講故事精彩。

他似乎很享受，我們也就開心了。

當我離開哈里森先生家時，他說：「我會告訴我妻子你來過了。你曾是她很喜歡的孩子。」

有一天晚上，我路過哈里森先生家時，聽到屋裡傳來五十年代的舞曲。我悄悄繞過車道，蹲在灌木叢後面。

我看見哈里森先生獨自在客廳裡跳舞。他的雙臂高高舉起，好像抱著一個人。他閉著眼睛，看起來非常愉快並且陶醉。

僅僅因為我們把某個再也不動的人燒了、埋了，並不意味著她就死了。

根據哈里森先生的說法，哈里森夫人當然沒有死。她活在哈里森先生的世界裡，而對於哈里森先生來說，除了他自己的世界，又有哪個世界是真的？

我對約瑟芬說：「不要試圖打碎他的夢想。即使我們想那麼做，也是不可能的。」

哈里森先生繼續以他選擇的方式活了很長時間，在他的世界裡，和哈里森夫人在一起。

他過世前，還留了一封信給妻子，說他必須先走了，希望她繼續好好生活。

葬禮結束後，約瑟芬對我說：「父親其實一直很清楚，他的妻子早就過世了。」

「他這麼說了嗎？」我問。

「沒有，不過我知道。」約瑟芬很確定。

我無法知道哈里森先生的腦子裡，到底在想什麼。

但他肯定在我心裡。（全文完）