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警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

老大（九）

張舒涵

看得出來，老大很喜歡這個女生。他在高校苦行僧般修行三十六年，從未接觸過女人，但這並不意味著老大缺根弦。恰恰相反，對女人的渴望深深扎根在他的心中。

老大身材弱小、面相猥瑣，成長過程中遭了不少女人的白眼。他索性封閉感情，安慰自己說「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」。書讀好了，權勢地位自然會來，市儈的女人不過是權勢地位的附贈品而已，根本不需要浪費精力去愛慕。

因為從未接觸過女人，導致老大對女性沒有半點的免疫力。這個女生還算漂亮，勾人的功夫非同一般，舉手投足之間，就把老大迷得暈三倒四，徹底拜倒在石榴裙下。

老大像是換了個人一般，把那套穿了十多年的老式中山裝扔進了垃圾堆，買了最新款的衣服，把用了多年的肥皂扔了，買了專門的男士洗面奶。甚至那桶教師節發的香油──老大把它像木乃伊一樣裡三層、外三層地包裹好，小心翼翼地放在枕邊珍藏的聖物──也都一股腦兒地送給了未來的岳母。

當女生開始把我們的宿舍當作她的小家，公然在眾人面前和老大打情罵俏後，她開始向老大提各種各樣的要求了。女生的第一個要求是把她的課程成績全部改成九十分以上，方便她以後考研出國。

老大人際關係極差，很多老師連話都不願意和他說，想要改分難於上青天。自從被大熊狠揍一頓之後，老大也逐漸有了自知之明，他哀求女生好好學習，不要總想著歪門邪道。

女生頓時怒了，狠狠戳了老大一指頭：

「咱家有一個學習好的就行了，要倆學霸幹麼！」（九）

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