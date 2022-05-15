王幼嘉／圖

薛子雖身體日益衰弱，還是繼續撐著。過了一陣子，她已經不能開車，老余開車載她到學校，攙扶著她上下車。她照常上課，有次上課時在教室無意識地暈倒，神智回復後，她還繼續工作，不肯離開學校。

有回她想起走了的老爸，記得吳伯伯說，老爸是上課上到一半，心肌梗塞倒下，幾分鐘就天人永隔，這幾分鐘改變了她的一生。她突然警覺到人身體的脆弱，或許是該休息一下了，等身體好些，再繼續工作。

「教務主任和幾位老師，都是我的好朋友，願意接手，她們要把學校繼續辦下去。」薛子把消息傳給了老吳。

「太好了，妳終於想開了，放下了！」老吳回信息說。

「再告訴你一個好消息，朋友介紹我一種新療法，對各種癌症 都有效。我已報名參加一個療程。」薛子不肯向癌症屈服，看到希望，就要試一試。

「這療法我聽說過，就是控制飲食，用咖啡 灌腸排毒。有沒有效？」老吳疑惑地問。

「人除了先天的基因遺傳外，進入身體的只有吸的空氣和吃的食物。人的身體什麼樣，都是吃出來的，人會生病也是吃出來的。吃東西不適當，會在身體累積毒素，日積月累會變成病。這種療法控制進入身體的飲料、食物，用咖啡灌腸排毒。我覺得應該有效？」薛子說。

「這我知道。可是飲食習慣是從小養成的，病也是多年形成。控制飲食和排毒治療方法是對的，問題是要多久時間才能發揮療效？不知道還來不來得及？」老吳覺得這療法有點江湖，不好明說。

「不管那麼多了。有沒有效不知道，先去試了再說！」薛子也存疑，但西醫治療已無效果，她只能姑且一試。

4

薛子和她老公兩人搭機從加拿大飛到美國加州的聖地牙哥，轉大巴進入墨西哥 。由於在美國沒有通過政府單位的審核，是不被允許的醫療行為，推行這種療法的機構避開了美國，在鄰近聖地牙哥的墨西哥設有一個封閉式的醫療中心。

醫療中心環境清幽，在茂密樹林圍繞中，有一棟兩層樓的醫療大樓及一棟病人和家屬居住的旅館，他們辦完手續後，住進乾淨舒適的旅館套房。

這一期來治療的有三十多人，都是晚期癌症病人。他們分成六個人一個醫療小組，由一位小組長帶領，依照嚴格的時間作息和生活。早上、下午各有三堂課，分析講解癌症的成因、介紹各種飲食器具和調製食品的方法、說明飲料和食物的營養成分及對身體的影響。薛子從第一天起，每天在臉書寫日記，詳細記錄治療的經過，和親友分享。

第一天做抽血、驗尿、測量血壓、心電圖、檢查血氧濃度等各種檢查。其中最重要的是血液檢查和分析，血液取樣後，分別做活體檢查和乾血檢查兩種。活體檢查觀察血液中紅血球、白血球、血小板、斑塊、結晶體、血紅素、細菌及黴菌等細胞狀況。乾血檢查觀察血液凝固後變化，可檢查是否有重金屬中毒。中心有血液分析師，會為每個病患的血液檢查結果做解讀分析。血液檢查在第一天和第三天分別做一次，做為治療效果的對比參考。

醫療中心有專屬營養師，依療法規則準備三餐及大量的蔬果汁。蔬果汁由有機種植的青椒、西洋菜、紫色包心菜、菊苣等蔬菜，加上蘋果、葡萄、香蕉、木瓜、杏子、柿子等水果，用蒸餾水泡製。一天裡醒著的十三個小時，兩百cc的蔬果汁每小時要喝一杯。一日三餐每餐有沙拉、燕麥粥、天然甜點和花草茶。

最重要的是特製的希波克拉底湯，它以芹菜、番茄、洋蔥、蒜苗、馬鈴薯熬製而成。他們宣稱遵古法調製的希波克拉底湯能清肝排毒，強化身體機能。

醫療中心不只嚴格控制飲食和灌腸排毒，也注重正能量的精神培養，認為積極樂觀的人生態度，可從精神層面影響身體健康。第一天晚上用完晚餐，七點開始是小組聚會時間，薛子那一組的小組長喬治是胃癌經療法治癒的人。他先介紹自己得病和治療康復的經過，接著鼓勵大家不要絕望，心情要快樂，然後每個病人自我介紹和敘述自身的癌症狀況。

喬治曾是一個樂團的吉他手，大家介紹完後，他拿起吉他試了幾個音，在優美的和弦聲中，自彈自唱了一曲〈破曉時分〉：

天已破曉，如同第一個清晨。

畫眉歌唱，如同第一隻鳥鳴！

讚美歌唱，讚美清晨。讚美世界充滿清新！

甘霖初降，陽光甜美，如草原第一顆露珠！

讚美濕潤花園的甘甜，讚美上帝使萬物滋長。

我心如清晨，我心如陽光！

伊甸園的微曦中，滿心歡喜地讚美。

讚美這清晨！讚美上帝創造的萬物！（三）