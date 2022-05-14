「嘿！小朋友！約瑟芬跟我說你會來。」他仍然叫我「小朋友」。

「哈里森先生，您倒是沒有變成『老朋友』。」我說著，順著他的手勢進了屋。

「老的朋友，但是不老。哈哈！」哈里森先生聽起來心情不錯。

「我跟我爸說，你是個好陪伴。」約瑟芬說。

「我是那種會在露面之後，很快就被遺忘的陪伴。我不愛說話，所以和我在一起的人，往往會忘記我在陪伴他們。」

哈里森先生呵呵笑起來，這令我感到高興。

不過，我並不想講笑話，也沒打算讓任何人發笑。

約瑟芬說：「爸爸很不容易，以前媽媽一直在他身邊。」

她說完看著我，一動也不動。

她的臉上出現了「糟糕」的表情。我想，她可能後悔說了那句話。

「你在說什麼？你媽媽在房間裡休息呢！」哈里森先生說。

昨天在咖啡 館裡，約瑟芬告訴我，哈里森先生一直照顧著自己，只不過他每次在電話上都會說：「我和你媽都很好。」他每天買菜、做飯、慢跑，在花園裡種植花卉和藥草，甚至去城裡看音樂會。他去看音樂會時，總是買兩張票，但從不邀請任何人。

約瑟芬說，她曾多次考慮是否應該讓父親去看心理醫生，但每次想到，又找不到足夠的理由這麼做。

幾年來，哈里森先生的生活未曾改變，一如既往。對於哈里森先生來說，生活就是與哈里森夫人一起生活。

約瑟芬和我走進了哈里森先生的夢中。

接下來的時間裡，約瑟芬再也沒有提起哈里森夫人。

哈里森先生提起我們年輕時的事情。（五）