我驚得目瞪口呆，這個女人真是太牛了啊！能命令老大扔東西，這簡直是開天闢地頭一遭啊！

女人聽到老大對我的吆三喝四，誤以為他人如其名，在宿舍是說一不二的黑社會大哥，馬上居高臨下地瞥我一眼，嬌嗔地依偎在老大身上。

老大很豪放地哈哈大笑起來。送走女人，老大破天荒地哼起了歌，然後和我開了一句玩笑：

「小張，看來領導的魅力和男人的魅力，是有一脈相通的地方的！」

我訕笑著諷刺說：「關鍵還是你的博士學位厲害！國家頒發的金燦燦、明晃晃證書，只要是個女人，眼都得晃暈了！」

老大絲毫沒有聽出話裡的揶揄戲謔，他大笑起來，我從未見過老大如此開心的樣子。爽朗的笑聲驚動窗外的皚皚積雪，幾隻鳥兒都撲楞楞地飛走了。

老大很興奮地讓我看女人發的短信，上面寫著：

「老師，你講課的時候好迷人啊，我都不知道該看你哪兒了！」

我揣摩著這句話裡的曖昧信息，突然大吃一驚：「老大，剛才這個女人，不會是你的學生吧？」

老大奇怪地看著我：「是我的學生怎麼了？你這麼個人還敢看不起魯迅？」

我心裡頓時湧起無數的話想要告訴老大，這個女生一看就不是什麼好人，況且現在學校明令禁止師生談戀愛。如果家長來鬧，你苦讀三十年的功業便會頓時化作流水。這種例子屢見不鮮，就在這棟教師宿舍樓裡，二十年前就發生過這樣的慘案，那個老師叫趙守志，至今在我們學院仍鬱鬱不得志。

可是看到老大那多疑、鄙視、張狂的眼神，我還是咽嚥下所有的話，違心地豎起大拇指說：

「郎才女貌，天作之合！」（八）