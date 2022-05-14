王幼嘉／圖

她媽年輕守寡，比她承受得更多，嘆口氣說：「唉！這都是命，都會過去的。妳只要好好上學、好好讀書，別想太多。」

又是她不了解的「命」，但她知道要好好上學讀書，她媽的話烙在她心底。那時起上學讀書成了她最大慰藉，沉浸在書本裡，她就會忘記悲痛、忘記周遭異樣的眼光。喪期過後，她髮鬢不再別著那朵絨線小白花，她心頭的苦痛才緩緩釋放。

小學畢業典禮頒發的校長獎、議長獎、市長獎都有她，上台領獎叫到她的名字，老師、同學都發出掌聲。她站起來快步走上講台，沉重的腳步像打雷一樣，把樓梯踏得砰砰作響。痛苦使一個人成長，薛子童年的不幸使她比別人更快長大。她領悟到自己沒有人能靠，唯有把書讀好，自立自強才有前途。

3

「薛子！我是吳喆，現在在水牛城。」

「啊，老吳！好多年沒見了。水牛城到多倫多只有兩個多小時，你幾時過來？」吳喆是吳伯伯的兒子，薛子稱他老吳。

「四、五個朋友組團來尼加拉大瀑布觀光，恐怕走不開。」

老吳非常後悔那次沒去拜訪薛子，錯失了一次見面機會。他和薛子當年是台中師範學校教師宿舍的鄰居，從小青梅竹馬一起長大。可惜後來兩條平行線沒有交叉點，總是陰差陽錯沒能往前一步。長大後他們雖各自成家，兩個人都很珍惜這段男女之情昇華成的純真友誼，雖沒能常見面，一直保持著聯繫。

老吳退休後定居美國華府 。這次是參加旅遊團，去尼加拉大瀑布、千島湖、到梭羅寫《湖濱散記》的瓦爾登湖，到波士頓、紐約，一星期後返回華府。老吳回到家，打開電腦在螢幕前愣住了，他看到薛子的臉書寫著：「這陣子每晚咳嗽胸痛，上周去檢查，發現肺部有腫瘤 ，切片化驗才知道是肺腺癌。」

老吳嚇了一跳。在水牛城和她通電話時，她還有說有笑，才一星期，情況就突然改變。薛子最注重健康，平日吃得營養，又常騎腳踏車運動，況且加拿大空氣新鮮、水質好，她怎麼會得癌症 ，還是最難治療的肺腺癌，做夢也想不到。

「上星期還談笑風生好好的，怎麼一下子就得了癌症？」老吳馬上發電郵問訊。

「其實咳嗽好長一段時間了，這幾天咳嗽還胸痛，原以為像以前一樣，忍一忍就過了。上周咳得厲害，咳出血塊，去醫院檢查，才知道是癌症。」得了癌症，她回信還很輕鬆。

「哎！妳就是這樣，每天都在忙東忙西，不顧自己身體。」老吳憐惜地說。

「沒事的，別擔心！我身體底子好，現在練瑜珈、練氣功、練太極、吃中藥。中醫、西醫一起來，不信治不好。」薛子信心滿滿。

薛子一面化療，一面像往常一樣，打理華語學校的校務，有時也給學生上課。這樣又過了兩個月，到醫院追蹤檢查，癌細胞腫瘤不但沒縮小，還越來越大，並且從原始病灶往附近器官擴散。

快去看看老朋友吧！老吳從薛子的臉書，知道她的病況一天比一天嚴重，心裡有個聲音不斷在催促。不論如何，一定要去一趟。七月底老吳馬不停蹄開了十四小時的車，一路從馬里蘭州直奔多倫多。

「我現在病容難看，相見不如不見，你不要過來！」薛子在老吳還沒出發前，就對他說。

「不管難不難看，我已到多倫多，一定要見一面！」老吳到了多倫多，才發信息給她。

「你不要來！來了我也沒體力招待你。」

「兩代的交情、幾十年的友誼，一定要見一面。如果真的不能見，我到妳家門口，妳不開門，我禮物放下就走。」中秋節快到了，老吳帶著中秋月餅當伴手禮。

「哎！拗不過你。過來吧，我等你！」薛子終於鬆口。

薛子的面容和身形讓老吳驚訝，昔日體態豐盈的薛子，此刻臉色蠟黃、渾身消瘦。薛子丈夫老余開車，載著他們到薛子創辦的華語學校參觀，又到附近公園的湖邊逛了逛，中午到一家商場的中餐館午餐。

這次見面不容易，下次再見面，不知何時何處，老吳一心想多些時間和薛子聊一聊。但是五、六個小時沒有休息的薛子已疲憊不堪，他於心不忍，遂告辭離去。

「薛子，別再煩心學校的事了，妳放手吧！照顧好自己，身體比什麼都重要。」返回華府後老吳發信息，還一心掛念著薛子。

「不行！辦華語學校是我的理想。二十多年前，多倫多沒有一間華語學校。為了第二代不要忘了自已是華人，我從租一間小教室開始，教孩子華語文。後來規模越來越大，租了一整層樓的教室，學生也從當初的五、六個人到現在的一百多。這些年編教材、寫講義、招學生、聘老師，風風雨雨都辛苦過了，現在才上了軌道。我身體還能動，不能就此罷手，再等等吧！」薛子回信說。（二）