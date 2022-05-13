警察 把搜到的東西拿出來讓鄭家父母辨認，他們認出了其中的一件藍白條紋的小海軍風格的T恤，正是孩子失蹤那天穿的。

唐勇智的通緝 令發出一年後，有個在扈寧湖垂釣的老人從湖裡釣上來了一只鞋子，鞋子裡還有一隻已經白骨化的人腳。警方在湖裡打撈了整整三天，終於撈出了一具完整的成年男人的骨架。在包裹著白骨的衣服裡，警方發現了唐勇智的銀行卡。後來DNA比對也確認，這具白骨確實就是唐勇智。

由於只剩白骨，警方也無法確定老唐的死因。白骨上並沒有刀痕或外力造成的斷裂，所以不能排除老唐畏罪投湖的可能。

在老唐留下的東西裡，沒有任何關於曹正河的線索。曹正河是否還活著，如果是，他在哪裡？如果不是，他又在哪裡？曹慶忠找到負責此案的警察，央求他們一定要繼續追查曹正河的下落。警察安撫著激動的曹慶忠，告訴他案子會一直查下去。可老唐死了，線索斷了。案子漸漸涼了。

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曹正星十歲半的時候，上過一次電視。電視台的《熱點追蹤》欄目採訪痛失孩子的鄭家父母時，曹慶忠、李靜容夫婦倆也在。當記者得知他們也是一對丟失了孩子的父母時，麥克風朝他們舉了過來。

曹慶忠心裡是不願意接受採訪的，可記者說多曝光對尋回孩子有好處，也許孩子也能看到，會在電視上認出自己的爸爸、媽媽。

曹慶忠雖然一直不想放棄希望，可也知道事到如今，曹正河怕是凶多吉少。女記者問他：「你有什麼想對電視機前的觀眾說嗎？」攝影 機背後的強光照在曹慶忠的臉上，他幾乎就快要睜不開眼睛。（一三）