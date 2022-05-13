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夢的保存（四）

孫愷愉

她不是每次回來都給我打電話，但我們有時會在我們十六歲時常去的咖啡店見面。

那家咖啡店還在，我經常去，因為它早上六點就開門，而且離我坐公車上班的車站很近。

有一天，我下班後在咖啡店碰到了約瑟芬。我們坐下來聊了幾句，她問我想不想去看她父親。

「我母親過世後，父親就很少見人了。我想，熟人來訪對他有好處。」

我很久以前見過哈里森夫婦，但談不上熟人。我不知道哈里森先生是否還記得我。

「既然你這麼認為，我很樂意去。」我答應了約瑟芬。

「我相信他記得你。」

「是嗎？」

「父親很精神、很獨立，一直很好地照料和管理自己的生活，井井有條。只有一件事讓我感到困擾，就是他始終不承認母親已經過世。」

「你的意思是？」

「他一直把房子保持在我母親在世時的樣子。對他來說，那場車禍從未發生，沒有死亡、沒有葬禮。」

「那哈里森夫人一直不出現，他怎麼說呢？」

「不是說她在睡覺，就是去買菜，或者在花園，總之是在的。」

「哦！」

「我先讓你知道父親大致的情況，以免到時候他說了什麼，讓你感到驚訝或不知所措。」

「凡事溫柔對待。」

「你一直很溫柔，所以我放心邀請你。」約瑟芬笑了。

第二天早晨，我去了哈里森先生家。

按門鈴時，我意識到我已經二十年沒有按這個門鈴了。

有時候，我路過哈里森家，會看到哈里森先生在花園裡幹活。但在約瑟芬十六歲生日之後，我再也沒有進過這棟房子。

我以為迎接我的會是約瑟芬，卻是哈里森先生開了門。（四）

咖啡 車禍

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