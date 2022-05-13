老大並不知道我們對他的這些評論。離開宿舍的這個晚上，老大獨自一人來到圖書館 ，在一個偏僻的角落悲憤地讀書。當讀到賈誼的「履雖鮮，不加以枕，冠雖敝，不以苴履」的時候，老大突然想到了在宿舍中打著呼嚕睡覺的我們三人。老大氣憤地拍桌大叫一聲：「寫得好！燕雀安能和鴻鵠同巢！」

旁邊角落裡，一個容貌嬌艷的女生正在安靜地讀著書，她被老大的叫聲嚇了一跳。女生認出這是自己的老師，放下書，款款走來嫣然一笑，撒嬌說：「是什麼寫得那麼好？老師你講給我聽好不好？」

女生捧上一杯柚子茶，老大微微呷了一口，甜絲絲的味道伴隨著女人獨有的體香，直直地鑽進老大的心房裡。老大徹底暈了。

最早發現老大戀愛的人是大熊，我搖頭不信會有女人的眼光如此差勁。直到有一天回宿舍，我推開門，看到老大赤裸裸地和一個女人躺在床上。看到我進來，女人隨手扯了條被單裹住身體，慵懶地打了聲招呼。她算是個有姿色的女人，只是眉目之間滿溢著小市民的庸俗放浪。

老大用黑黝黝的被子蓋住乾巴巴的屁股，伸手從被子裡摸索出一條髒兮兮的褲衩穿起來。女人厭惡地尖叫，撒嬌說：

「哎呀呀，這麼髒的東西虧你還穿在身上！快去扔了，我見不得髒東西！」

讓老大扔東西，這可是我們宿舍最大的忌諱，就算是身強體壯的大熊也不敢輕易為之。可老大絲毫沒有生氣，他低眉順眼地嘿嘿笑著，從被子裡掏出一堆已經分辨不出顏色的髒褲衩，二話不說，全都扔在了垃圾桶裡，並招呼我說：

「小張，這些垃圾扔了去！」（七）