王幼嘉／圖

1

薛子的性格獨立堅強，做事從不依靠別人，甚至連生死大事都要自己安排。2020年夏，她於自己選定的時間，在加拿大 多倫多醫院的臨終病房，一如她往常的行事風格，乾脆俐落地走了。

那是她生命中的最後一刻，長衫裹著被病魔折磨的枯瘦身軀，她躺在病床上被推往臨終病房，長長的走廊寂靜無聲，只有頭頂日光燈的溫柔光芒。兩位法醫走在前面，和她廝守半生的老余、從紐約來的三妹、妹婿、四弟、美國華府 來的好友吳喆，圍繞在她病床四邊。

臨終病房的布置簡單樸素，只擺設了幾盆鮮花，沒有任何醫療設備。薛子環視了一周，對飲泣中的他們說：「不要哭，我還沒走！我走以前都不要哭。」她說話有氣無力，口氣還是很堅毅。

加拿大是可以選擇安樂死的國家，但有嚴格的法律程序。醫生依規定向薛子說：「我們可以協助妳，但是妳要自己動手。」她點點頭。法律規定她隨時可以改變主意撤回程序。

醫生依法又問了最後一句：「妳確定要走了嗎？」她又點點頭。

薛子在文件上簽了名，完成了法律程序。

「等一下！請把窗簾拉開，我想再看一眼外面的天空。」

臨終病房的燈光柔和，一扇窗戶覆蓋著米黃色的窗簾。護士輕輕地拉開了一邊的窗簾，陽光頓時毫無遮掩地灑進室內，灑在薛子的床單、灑在她的枕頭上。

「啊！大太陽天。今天天氣真好！」薛子看了看窗外，覺得光線有點刺眼，轉過頭閉上了眼睛。

護士把窗簾拉上，醫生看了看她，向她比了個手勢。薛子伸出手扭開點滴瓶的旋鈕，藥水一滴一滴從她手臂的針頭，緩緩流進她身體。

她知道剩餘的時間不多了，平靜地向親友道別：「謝謝你們在我最後的這段路來陪伴我，我走了，你們多保重……」她聲音越來越弱。

老余握著她的手，忍住淚水俯身到她耳邊說：「我們會堅強的，妳放心走吧！」

藥水開始生效，她臉色轉為蒼白，胸口起伏平息，雙目微微闔上。沒有人哭泣，病房內寂靜無聲，薛子在安詳中走完了她的一生。

2

薛子的父親在她上小學時就走了，那時她還小，細節記不清。依稀記得那天在學校上課，一位職員匆匆走到教室門口，向老師招了招手。老師出去和他談了幾句，轉過身叫她快一點回家去。她知道家裡一定是出了大事，連奔帶跑往家裡趕。

剛進巷口，就看見她家門前圍了許多人，她怯怯地站在門外不敢進去。吳伯伯看見了，走過來對她說：「孩子！不要怕，妳爸剛走，快進去看看！」

一大塊白床單連身子帶頭蓋著，她爸躺在客廳一張案板上。客廳那麼點地方，一張案板就快佔滿了。母親一手摟著她妹妹、弟弟，一手拿著白手帕，摀著臉在案板旁飲泣，弟弟、妹妹低著頭跟著哭。

害怕！她確實有些害怕，媽從未有的哭泣聲讓她害怕，爸身上蒙的白布讓她害怕。

她媽見她回來，把她也摟進懷裡，仍不停嗚嗚地哭。她不知所措，木然地仰著頭對她媽說：「媽，不要哭！」

她媽雙手掩面更是哭得大聲，她的眼淚也跟著落下。

當晚客廳布置了一個簡單靈堂，她爸被移進幾片薄木板釘成的棺材裡。第二天一早，兩個披著土黃色袈裟的和尚敲著磬鈸，發出刺耳的響聲，嘴裡嗚嚕嗚嚕地念著經。接近中午，家祭、公祭完畢，四個壯漢將裝著她爸的棺材抬上了紮著紙花環的靈車，她披麻帶孝揪著她媽的白衣服，跟在她媽後面，想哭哭不出來。「嗚啦！嗚啦」的嗩吶聲中，靈車緩緩駛出，駛往台中西邊的大肚山。「大肚山公墓」，她一輩子都記得這幾個字，她爸就深深地埋在那裡的山坡上。

喪葬是她爸好友吳伯伯張羅的，結束後吳伯伯把奠儀收齊，存入新開的銀行帳戶，對她媽說：「這些錢不要動，要用在兒女的教育 費用上。」吳伯伯和她爸都是老師，都注重孩子的教育。

那天起，她媽早上給她梳完頭，會在她髮鬢別一朵絨線編織的小白花，那朵小白花使同學都躲著她。

她有回聽到兩位老師談話：「妳看！這孩子這麼小就沒了爸，怪可憐的。」

另一位說：「唉！命啊，一個人有一個人的命。她可憐，只能怪她命不好！」

兩位老師臉上帶著同情。她不理解「命」是什麼，但知道老師在可憐她。她心裡冒出一個聲音：「可憐！可憐！同學說我可憐、老師說我可憐，都說我可憐。我不可憐，我不要人家可憐。」那個心底冒出的聲音很倔強。

老爸是家裡的頂樑柱，他一走，家裡頓失經濟來源。她媽以前是大家閨秀，從沒在外拋頭露面做過事。為了餵飽四張口，她媽開始學裁縫，替人縫縫補補掙些小錢養家，薛子把這些都看在眼裡。一天晚上她向她媽說：「爸走了，為了我們妳太辛苦，我要快些長大、快些賺錢！」（一）