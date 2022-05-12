是個姓唐的獨居男人，他大概四十歲的樣子，自己經營著一個生意不怎麼樣的電器修理鋪。話不多，說話時帶著明顯的外地口音，沒人知道他的底細。

當時臨城的警察 發懸賞通告，希望民眾積極舉報，提供一切可疑線索。老唐就是這個時候被人舉報的。舉報人說，曾經看見老唐站在巷子口，向結伴放學回家的小學生搭訕。後來也有住在附近的小孩子家屬說，自己家的小孩子去附近的商店買零食的時候，老唐曾用棉花糖當誘餌，讓孩子跟他走，說他家裡還有好多好玩的電動遊戲，讓孩子一起去看。幸虧孩子機靈，跑掉了，回家後就告訴了家長。

還有一個初一的男生在家人的陪伴下，到派出所去報案，說是自己去老唐的店鋪裡取修好的隨身聽，老唐在找錢的時候，攥住了他的手。就在他驚恐萬分，不知如何是好的時候，老唐卻給了他一個怪異的笑臉。後來幸好有人抱著個電視機進來修，男生趁機跑了。他一直沒有把這件事告訴任何人，直到後來在電視上看到警方的公告，他才鼓起勇氣告訴了家長。

幾條情況一匯總，這個老唐確實是非常的可疑。更重要的是，鄭家孩子的遺體被發現的第二天，老唐就關了鋪子，不知去向了。警察在工商那裡查到了老唐的真實姓名，唐勇智，老家是千里之外的螢城。奔赴螢城的警察卻說，唐勇智身分證上的地址已經不存在了，這幾年大力開發房地產 ，原先的老街區全都扒了。在螢城調查了一圈，沒人知道這個唐勇智。

老唐的房東 配合警方打開了老唐的店鋪，警察搜了個底朝天。在店鋪裡面，老唐睡覺的鋼絲床下面的一個紙箱子裡，果然搜到了大量的兒童照片和兒童衣服、鞋子。（一二）