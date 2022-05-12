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夢工廠（全文完）

李東文

直至三年後，我準備回到學校重新讀書前，牛亮德打電話給我，說他們工廠為了減輕成本要搬去越南，他不想去，所以失業了，問我能不能介紹他到報社工作──天知道他從哪打聽到，報社正在招校對──他也知道我在廣告公司待了很短一段時間後，跳槽去到報社做編輯，要不然不會提這個要求。

我託了點關係，把他弄進報社。對於一位愛扣字眼寫分行句子的詩人來說，再沒什麼是比做校對更適合的工作了。

趕在我赴京讀書前，牛亮德請我吃飯。他告訴我，阿杜已經是兩個孩子的爹，還準備生第三個──前面兩個都是男孩，他想多要一個女兒。牛亮錚回到鄉下，開了間小小的汽車修理廠；結婚了，是姨媽介紹的姑娘。牛亮程還跟他在同一個城市，而且住得不遠；牛亮程也結婚了，跟老白，生了個很漂亮的女兒。

信息量大，我消化了老半天。我轉而問：「小白呢？小白──現在還是在做夜場嗎？」

「這個就不知道了，據牛亮程說，他跟老白結婚後不久，小白去了闖蕩江湖……先是上海、南京，後來北京。現在在哪裡，沒有人知道，包括老白。」

談到最後，似乎再沒什麼話題了，我試探著問：「你自己呢，結婚沒有？」

「結了……跟以前的女朋友。你認識的那個。」

「以前的女朋友」回鄉下相親、結婚，很快又離了，重新出來打工。牛亮德再次把她追上，然後結婚。

再過兩個月，牛亮德就要升級成為父親了。

聽到這個，我大大地鬆了一口氣，好像放下了一塊心頭大石。（全文完）

越南 北京 汽車

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