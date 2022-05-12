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老大（六）

張舒涵

老大眼中亮了一亮，幾乎就要點頭。牛牛在旁邊大叫道：「憑什麼給他錢！這真是誰惡誰有理了！開廁所燈給錢，是不是以後他刷自己的碗，也要我們給錢；是不是他掃自己的地，也要我們給錢！」

大熊也明白過來，舉著拳頭叫：「給個屁錢，不慣他這毛病！」

老大臉色徹底暗淡了下來，他起身從桌子上拿起博士文憑，小心翼翼地擦掉被潑上去的污漬、水漬，推開大熊就要奪門而出。大熊身高一九○、體重八十五公斤，站在地上猶如一尊鐵塔，根本推不動分毫，反而自己原地滴溜溜打了個轉。老大倒抽一口冷氣，在三個人中衡量了一下，伸手推開我奪門走了。

窗外月光如水，窗內我們三個大男人躺在床上唉聲嘆氣。說起這一個月的遭遇，大熊和牛牛不住口地叫苦連天，對我能和老大住上三個月，表示由衷欽佩。從來沒有遇到過這麼自私固執的官迷，像個精神病一樣，幻想著所有人對他頂禮膜拜，而信心的來源，不過就是那一頁薄薄的博士文憑。

討論了半個晚上，我們終於給老大下了個基本的結論：老大很窮，所有貧窮的負面後遺症：自私、狹隘、冷漠、固執，都完美體現在老大的身上。而貧窮所給予人善良的一面，卻在老大身上難以尋覓分毫。

幾十年來，我們接受的教育都是：越窮的人秉性越善良。因為自己的處境艱難，所以更能夠體諒別人生活的不易。老大怎麼如此仇恨這些平民兄弟，巴不得把他們踩在腳下，除之而後快呢？看來窮人的窮是有界線的，超過了某個極點後，窮人中更容易出現窮凶極惡的人，還是「倉廩實而知禮節」這句老話更有道理。（六）

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